店舗限定商品「スカルプD ヘアルート」発売開始　毛根幹細胞培養エキス※1配合でついに細胞レベル※1に到達！「マルチボリュームアップ設計」と「マグネット設計」で髪に“ボリューム”と“うるおい”を

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 吉田南音）は、メンズシャンプー・リンス市場において16年連続売上No.1を誇る「スカルプD」ブランドから、毛根幹細胞培養エキスを配合した新シリーズ「スカルプD ヘアルート」を9月10日（水）から順次店舗限定で発売いたします。細胞レベルにアプローチする「スカルプD」ブランド初の処方設計により、「頭皮を清潔にし、豊かな土壌（=頭皮）づくり」を実現します。

公式サイト：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/hair_root/product/(https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/hair_root/product/?utm_source=PR_hairroot_LP_sd&utm_medium=pr&utm_campaign=nextall)

※1 ヒト毛根幹細胞順化培養液（保湿成分）（シャンプーのみに配合）※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧2010～2024 No.2」「2025 No.3」メンズシャンプー・リンス メーカーシェア（2009年～2024年実績）

■開発背景

男性のスカルプケアへの需要は年々高まっており、調査によると82%の女性が「頭皮ケアに好意的」と回答しています※3。一方で、約3人に1人の男性しかスカルプケアをしていないという現状があります※4。

この背景には、「広告でよく見るから」「パッケージが好きだから」などという理由でシャンプーを選ぶといった声が多く、頭皮のべたつき、ボリューム、頭皮のニオイ、フケ・かゆみ、将来の髪の不安など、様々な悩みを抱えながらも、適切なケアができていないという実態が浮き彫りになりました。

「スカルプD」は2005年の初代発売以来、頭髪治療の「Dクリニック」と共に研究を重ね、これまで300万人以上の頭皮と向き合ってきました。当初はクリニック専売シャンプーとして誕生、その後一般販売を開始し、16年連続で売上No.1※2を維持しています。しかし私たちは現状に満足せず、「なぜ頭皮トラブルが起こるのか」という根本的な問いに立ち返りました。



その結果辿り着いたのが、「豊かな土壌なくして健やかな作物は育たない」という考え方です。土壌（＝頭皮の環境）が整わなければ、どんなケアでも効果は期待できません。そこで、「スカルプD」ブランドは、頭皮に細胞レベル※1でアプローチすることに着目しました。今回店舗限定で発売する8年ぶりの新シリーズ「スカルプD ヘアルート」は、スカルプD初の処方として毛根幹細胞培養エキス※1を配合しており、20年以上の研究から生まれた「マルチボリュームアップ設計」と「マグネット設計」により、“ボリューム”と“潤い”を両立した強い髪※5へ導く新発想※6のシャンプー＆パックコンディショナーです。

※3 アンファー調べ 2023/1/26～2/3 女性(n=100)

※4 NewSTV調べ 2022/11/25～11/27 (20～40代男性 360人)

※5 ハリ・コシのある状態のこと

※6 スカルプDシリーズにおいて

■商品概要

分類：化粧品

販売先：イオンリテール／ウエルシア／マツモトキヨシ／ココカラファイン

※順次取り扱いを開始いたします。

一部取り扱いのない店舗がございます。

※WEBでの販売はございません。

【本体】

商品名：スカルプD ヘアルート スカルプシャンプー

スカルプD ヘアルート スカルプパックコンディショナー

内容量：各350mL／350g

販売価格：2,455円（税抜）／2,728円（税込）

【詰め替え用】

商品名：スカルプD ヘアルート スカルプシャンプー つめかえ用

スカルプD ヘアルート スカルプパックコンディショナー つめかえ用

内容量：各350mL／350g

販売価格：2,059円（税抜）／2,288円（税込）

【お試し用サシェ】

商品名：スカルプD ヘアルート シャンプー＆パックコンディショナー お試し用サシェ

内容量：各12mL／12g

販売価格：167円（税抜）／184円（税込）

■商品特徴

1.「スカルプD」シリーズ初の処方設計 毛根幹細胞培養エキス※1配合

毛根幹細胞培養エキスとは、

毛根の幹細胞を培養した際に得られる上澄み液です。

頭皮を整え、すこやかに保ちます。

2.マルチボリュームアップ設計

毛髪1本1本まで浸透し、ハリ・コシを与え

ボリューム感のある仕上がりへと導きます。

3.「マグネット設計」採用

シャンプーの「グルタミン酸」※6とコンディショナーの「ポリリジン」※7が

引きつけ合い、うるおいが留まる強い髪※5へ。

※6 グルタミン酸（保湿成分）

※7 ポリリジン（保湿成分）

4.13種類の天然由来植物エキス※8配合

頭皮を保湿する成分を贅沢に配合しています。

※8 保湿成分：ローマカミツレ花エキス、サンザシエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、

オドリコソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、ローズマリー葉エキス、

オランダガラシ葉/茎エキス、ニンニク根茎エキス、ゴボウ根エキス、

セイヨウキズタ葉/茎エキス、ユズ果実エキス、モウソウチク成長点細溶解質、

センシンコウ種子エキス

5.すっきり清潔感のあるフルーティー＆ムスクの香り

爽やかな柑橘系のトップノートから、フルーティーな甘さを経て、

ムスクの落ち着いた香りへと変化する

男性にも使いやすい上品な香り設計。

6.5つの無添加設計

シリコン、鉱物油、合成着色料、パラベン、

サルフェート※9（硫酸系化合物）不使用

※9 ラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウムなど

■パックコンディショナー オススメの使用方法

１．指の腹で塗り伸ばしてください。髪だけではなく、頭皮全体にコンディショナーがつくようになじませてください。

２．3～5分放置します。頭皮ケア成分が角質層まで浸透するのを待ちます。

３．指の腹で揉むように髪と頭皮にツルツル感が残っている状態で、お湯が透明になるまですすぎます。

■「スカルプD ヘアルート」とは

毛根幹細胞培養エキス配合※1で、「頭皮を清潔にし、豊かな土壌（=頭皮）づくり」を実現。

「スカルプD」シリーズから登場した8年ぶりの新シリーズ。「マルチボリュームアップ設計」と「マグネット設計」でボリューム感とうるおいのある強い髪※5へと導きます。20年以上の研究とのべ300万人以上の頭皮と向き合った知見から生まれた、店舗限定の新発想のヘアケアラインです。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。

