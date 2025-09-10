おしり・からだ用のふき取りローション「ママ＆キッズ　ベビースキンフレッシュナー」が使いやすいトリガーボトルで新登場

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカー、株式会社ナチュラルサイエンス(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子)は、デリケートな赤ちゃんのおしりの汚れをこすらずに落とす人気のふき取りローション「ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー」を、トリガータイプにリニューアルし、お得用サイズとして新発売いたします。

左からママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー お得用サイズ 150mL 1,980円(税込)、ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー 50mL 797円(税込)

製品概要

ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー お得用サイズ

150mL 1,980円(税込）

2025年9月12日容器リニューアル発売

「ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー お得用サイズ」は使いやすいトリガータイプ。スプレー後はうるおいベールが肌を守り、おしっこやうんちの刺激から肌荒れを防ぎます。

大人や子どもも口まわりや手足の汚れ落としとして、また女性のデリケートゾーンや大人のオムツケアの清拭ミストとしてもお使いいただけます。

安心の成分

ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、BG、グリセリン、クララ根エキス、リピジュア(R)※1、エモリエントアミノ酸のほか、肌にもやさしく、消臭効果もある緑茶エキス※2を配合

※1 ポリクオタリウム-51、ポリクオタリウム-61 ※2 チャ葉エキスこんな時におすすめ

●ベビーのおむつ替え時に

なかなか取れないこびりつきうんちもキレイにすっきり。さらにうるおいベールで肌を守り、おしっこやうんちの刺激による肌荒れを防ぎます。

●汗かきボディに

着替えのとき、肌にスプレーしたあとやわらかい布でふいてください。保湿をすればあせも対策は完璧。

●キッズや大人の汚れ落としに。口まわりや手足の汚れを落とすのにご使用下さい。

●女性のデリケートゾーンに

デリケートゾーンの清拭ミストとしてもお使いいただけます。

製品のこだわり

無香料、無着色、弱酸性、低刺激性、鉱物油無添加、パラベン無添加、アルコール(エタノール）無添加、石油系界面活性剤無添加

※お得用サイズのみ

＜開発背景＞パパ研究員が開発

弊社の澤田研究員は、育休中にわが子のおむつかぶれをもっと防ぎたいと考え、同製品を開発しました。

赤ちゃんのおしりが肌荒れしやすい原因

赤ちゃんのオムツの中は高温多湿のため、ムレて肌がふやけやすい状態です。さらに、うんちやおしっこの刺激・ふき取りの摩擦で、肌がダメージを受け、肌荒れを起こしてしまいます。

使用方法

●おしりケアの場合

「ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー」をおしりに直接スプレーし、うんちやおしっこの汚れを浮かせておしりふきで肌をこすらずにやさしくふき取ります。

・きれいにした後は、刺激から肌を守るために「ママ＆キッズ ベビーおしりケアクリーム」をぬるのがおすすめです。

・特に乾燥が気になる肌には、「ママ＆キッズ ベビーミルキークリーム」の上に「ママ＆キッズ ベビーおしりケアクリーム」の重ね使いがおすすめです。

●汗ケアの場合

「ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー」を肌に直接スプレーして濡らしたタオルやウェットティッシュで、こすらずに押さえるようにふきます。

●お口まわりケアの場合

「ママ＆キッズ ベビースキンフレッシュナー」を濡らしたタオルやコットンにスプレーし、こすらず押さえるようにふきます。

30年にわたる敏感肌研究による「ママ&キッズ」品質

◎ 医療と連携しているからこそできる、各種安全性テストやアレルギーテストを実施

敏感肌での皮膚パッチテスト済み※3 、 皮膚アレルギーテスト（ＲＩＰＴ）済み※3 、 アトピー素因を有する方のご協力によるパッチテスト済み※3 、乳児連用テスト済み※3 、ノンコメドジェニックテスト済み※3 、食物アレルギー(25品目）テスト済み※3 、眼刺激性テスト済み※3

※3： 全ての方に合うというわけではありません。

◎ 肌への刺激になるものは徹底カット

・無香料 ・無着色 ・弱酸性 ・低刺激性 ・ 鉱物油無添加 ・パラベン無添加 ・アルコール(エタノール）無添加・石油系界面活性剤無添加

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 (本社:東京都中央区新川1丁目22-11)

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

代表ブランド「ママ＆キッズ」 https://www.natural-s.jp/brand/mamakids/

これまでのプレスリリース 株式会社ナチュラルサイエンスのプレスリリース｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/24770)

自社メディア

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://x.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/