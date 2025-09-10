最新鋭デジタルギャラリーがOPEN！　「Gallery ANBAI.」

株式会社ナニワ商会

「カメラのナニワ」で知られる株式会社ナニワ商会（本社：大阪市北区、代表取締役：塩山知之）は、2025年9月20日、大阪・梅田に新たな事業としてデジタルアートギャラリー「Gallery ANBAI.」をオープンします。「撮る文化」を支えてきた同社が、「魅せる文化」へと展開し、最新鋭の高精細ディスプレイを活用した、誰もが気軽に参加できる新しいアート展示の場を創出します。

anbai.art :https://anbai.art/詳細は公式サイトからご覧いただけます。

カメラのナニワは、「デジタル時代の新しい展示のかたち」を提案するために、Gallery ANBAI.を開設しました。印刷や搬入を不要とし、データ入稿のみで出展が可能な仕組みによって、アーティストやクリエイターの発表機会をより身近にすることを目指しています。プロ・アマ・学生を問わず、幅広い層が参加できる“作品発表の民主化”を実現し、大阪・梅田の中心に新しい文化的コミュニティを形成します。

「Gallery ANBAI.」では、85インチ8K対応ディスプレイ1台と、32インチ4K対応ディスプレイ15台を設置し、最先端の高画質デジタル技術によって作品を等身大かつ高精細に再現します。

採用しているディスプレイは、台湾の大手ディスプレイメーカーAUO社が独自技術で開発したモデルで、大阪・関西万博にも出展された実績を持つ高性能機種です。AUOの業界トップの先進反射防止技術 A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology） を搭載。反射方向を変える特殊な表面構造設計と、反射率が極めて低いコーティングにより、外部環境の光や照明による眩しさをほぼ感じず、作品に集中できる圧倒的な臨場感が体験できます。

「ディスプレイ＝映り込む」という常識を覆すこの特殊仕様により、作品そのものに目を奪われる体験が広がります。

また、展示希望者にはシンプルな料金体系を用意し、週単位・日単位で気軽に利用できる仕組みを提供。展示に合わせたイベントやキャンペーンも順次企画していきます。

展示期間：2025年9月20日～30日

オープン記念展示

オープンを記念して、株式会社ナニワ商会の社内公募展を2025年9月20日～30日の期間に開催します。写真に限らず、社員や関係者によるさまざまなアート作品も展示される予定です。まずは作品を見て、デジタルギャラリーならではの臨場感を体験してみてください。

「Gallery ANBAI.」はここから、アートとテクノロジーが交わる新しい体験の舞台として広がっていきます。アーティストの作品に触れ、デジタルならではの迫力や発見を、ぜひ体感してください。

会社概要

■Gallery ANBAI.

経営統括責任者：梅舍 英勝

アートディレクター：岡崎 真衣

問い合わせ先：info@anbai.art

■株式会社ナニワ商会

代表者：代表取締役 塩山 知之

会社URL：https://www.cameranonaniwa.co.jp/