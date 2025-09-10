展示会「YKK FASTENING CREATION for 2026」を開催

YKK株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松嶋耕一、以下YKK)とYKKスナップファスナー株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:河野俊樹)は、新商品を中心としたファスニング商品(ファスナー、バックル、面ファスナー、スナップ＆ボタン)約100点をご提案する「YKK FASTENING CREATION for 2026」(以下、本展示会)を開催します。本展示会は、2025年9月9日(火)のオンライン展示会を皮切りに、リアル展示会として10月8日(水)・9日(木)に大阪会場、11月5日(水)・6日(木)に東京会場をご用意しています。本展示会ではサステナビリティ、産業資材、新開発アイテム、ファッションのカテゴリーで商品展示を行います。

また、大阪・東京の両会場にて、今年で25周年を迎える学生対象のファッションデザインコンテスト「YKKファスニングアワード」の入選作品を披露するファッションショーを行います。

■展示会概要

・オンライン展示会 ：2025年9月9日(火)～11月6日(木)

・リアル展示会

※ご来場にはWEBサイトからの事前登録が必要です。

ファッションショーを観覧ご希望の方も、リアル展示会の事前登録をお願いいたします。

大阪会場 ：2025年10月8日(水)・10月9日(木) 10:00～17:00

会場：マイドームおおさか 3階E・Fホール

東京会場 ：2025年11月5日(水)・11月6日(木) 10:00～17:00 会場：YKK60ビル

展示会詳細URL : https://ykkdigitalshowroom.com/jp/b4f/japan/fc2026/

■本展示会のテーマ

「FIND MORE 新たな可能性を散りばめた展示会」

【展示会テーマ】

■本展示会の見どころ

・-YKKの循環型社会の実現に向けた取り組みを紹介- サステナビリティ特設ブース

グローバルで推進しているYKKの循環型社会の実現に向けた取り組みをご紹介いたします。

また、ファスナー全体を交換することなく、破損したエレメントだけを交換できるVISLON®用リペア対応エレメントの取り付けをその場で体験いただく事が出来ます。

【会場俯瞰図】



・-お笑い芸人ロッチ・コカドケンタロウさんとのコラボも- オリジナルフルオーダー引手・複合引手ブース

YKKのオリジナルフルオーダー引手サービスの制作過程を、コカドケンタロウさんの事例をもとに解説します。多彩なアイディアが詰まった最新の複合引手も一挙に展示します。

【コカドケンタロウさんのオリジナルフルオーダー引手】

・-産業資材分野も、YKK- ファスニングモデルルーム展示

産業資材分野でご活用いただけるファスニング商品をご紹介します。今年は、特設モデルルームにて、インテリア分野での活用事例を「見て・触れて」ご体験いただけます。

【ファスニングモデルルーム展示】

・-遠隔操作で開け閉めできるファスナー- 自走式ファスナー実機展示

YKKが開発を進めている、テント用途をはじめとする産業資材分野向けの自走式ファスナー。会場では、高さ5mの膜に取り付けた実機によるデモンストレーションを間近でご覧いただけます。

【自走式ファスナー】





