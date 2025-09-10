冷凍食品業界のリーディングメーカーである味の素冷凍食品株式会社は、ウォルターズ・クルワーの経営管理(CPM)ソリューションCCH Tagetik Intelligent Platformの導入により、管理会計における予算・実績のプロセス高度化を実現しました。

急激な事業環境の変化と業務の複雑化に直面していた味の素冷凍食品は、従来のIT基盤とExcelベースの業務プロセスからの脱却を図りました。同社はCCH Tagetikを選択し、予算策定の効率化、多段階配賦処理の自動化、予実管理のリアルタイム化を実現しました。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本 マネージングディレクター 箕輪 久美子は次のように述べています。

「CCH Tagetik Intelligent Platformは、年次予算計画と月次業績追跡の両方をサポートする統合されたクラウドベースプラットフォームを味の素冷凍食品様に提供しています。CCH Tagetikの自動化により節約された時間で、味の素冷凍食品様の経営企画部および事業企画部におかれましては前年比較や予算比較のより深い分析に集中し、マネジメント層へ質の高いレポートを提供できるようになったと伺っております。引き続き、私たちのプラットフォームがさらなる業務改善に貢献できるようご支援してまいります。」

CCH Tagetikの導入により、味の素冷凍食品は以下を実現しました：

・予算策定にかかる時間を年間120時間削減

・ 予実管理・配賦計算の自動化により予算策定準備・集計作業における業務時間を88％削減し、優先度の高い業務のための時間を創出

・ 損益レポートの即日化を実現し、より迅速な意思決定を可能に

・ 商品別、事業部門別、キーアカウント別など、あらゆる観点から売上や利益率の進捗の把握が可能に。この可視性により、営業、開発、製造部門全体が、より柔軟かつデータに基づいた意思決定を行えるように支援

・ キーアカウント事業部の新設を含む組織変更への適応力を向上

味の素冷凍食品株式会社 経営企画部 経理・財務グループ マネージャー 川粼 英明氏は次のように述べています。

「CCH Tagetikでは、商品別、事業部門別といった様々な観点から売上と利益率の進捗を確認できます。これにより営業・開発・製造の各部門でデータに基づく行動と意思決定が促進されています。」

味の素冷凍食品は、CCH TagetikのソリューションパートナーであるTIS株式会社が推進してCCH Tagetikのシステム導入をサポートしました。今後、味の素冷凍食品はウォルターズ・クルワーおよびTIS株式会社と協力し、海外事業をサポートするためのCCH Tagetikの活用拡大と、親会社向けレポーティングの強化を計画しています。

詳細については、味の素冷凍食品のCCH Tagetik Intelligent Platform導入成功事例全文をご覧ください。

味の素冷凍食品株式会社について

1970年創業の味の素冷凍食品は、冷凍食品業界のグローバルリーダーとして、高品質な製品の幅広いラインナップを提供しています。約5,000名の従業員を擁し、革新、効率性、顧客満足に取り組んでいます。

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー（EURONEXT: WKL）は、医療、税務・会計、ガバナンス、リスク管理とコンプライアンス、法務・規制、経営管理・ESGの各分野における専門情報、ソフトウェアソリューションとサービスのグローバルリーダーです。深い専門知識とテクノロジー・サービスを組み合わせた専門的ソリューションを提供することで、お客様が日々重要な意思決定を行えるように支援しています。

ウォルターズ・クルワーは、2024年に59億ユーロの年間売上高を計上しました。同グループは180カ国以上の顧客にサービスを提供し、40カ国以上で事業を展開、全世界で約2万1600人を雇用しています。本社はオランダのアルフェン・アン・デン・レインにあります。

詳細はWebサイトやSNSから入手ください。

CCH Tagetik詳細：https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/tagetik-japan/