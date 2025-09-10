豪華声優陣によるボイスコミックも公開中！福岡の離島を舞台にした野球が繋ぐ男子高校生たちの青春ストーリー！『CHANGE UP!!』2巻3巻同時発売！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ブリーゼコミックス『CHANGE UP!!2』『CHANGE UP!!3』を9月12日に同時発売いたします。

CHANGE UP!!2(https://www.comic-brise.com/comics/changeup2/)

作画：ゆきひこ(https://x.com/ykhkex)

原作：木崎ちあき

発売日：2025年9月12日

定価：750円（本体682円＋税10％）

ISBN：9784799220856

初めての試合が少年たちにもたらす変化――

ようやく人数が揃った霧島高校野球部。

初めての練習試合の相手は、陽平の前籍校・秀鳳館高校で……!?たかが練習試合。

人生の中では一瞬にすら満たぬ出来事。

けれど、そこで得た経験で少年たちは悩み、

自分と向き合い変わっていく。

野球が繋ぐ男子高校生たちの

青春ストーリー第2巻!!

CHANGE UP!!3(https://www.comic-brise.com/comics/changeup3/)

作画：ゆきひこ(https://x.com/ykhkex)

原作：木崎ちあき

発売日：2025年9月12日

定価：750円（本体682円＋税10％）

ISBN：9784799220863

過去の自分を乗り越え――少年たちは「仲間」としてともに前へと進んでいく。

河合先生を監督に迎え、チームらしさが増した霧島高校野球部。一星の幼馴染がマネージャーを務める高校と練習試合をしたり、スポーツ大会にも本気で取り組んだり……。

そんな中、とうとう陽平のおじいちゃんに強豪校から霧高に転校したことがバレてしまって!?

野球が繋ぐ男子高校生たちの青春ストーリー、

クライマックス!!

CHANGE UP!!(https://www.comic-brise.com/contents/changeup/)

(C)ゆきひこ(C)木崎ちあき／キルタイムコミュニケーション

『博多豚骨ラーメンズ』の木崎ちあき原作、

アニメ『DIVE！！』コミカライズ担当のゆきひこ作画でおくる、

福岡の離島を舞台にした野球が繋ぐ男子高校生たちの離島青春ストーリー!!

家庭の事情で強豪校から野球部員ゼロの離島に転校してきた少年、豪原陽平。

陽平はそこで野球に傷つけられた少年、金子塁と出会う。

傷ついても、差し伸べられた手を取れたなら、

もう一度夢に向かって進む力が持てるから――!!

この離島で、少年たちはぶつかり合いながらも、ゆっくり『仲間』になってゆく。

男子高校生×野球×青春ドラマ、開幕!!

作品ページはこちらから :https://www.comic-brise.com/contents/changeup/第1話第2話無料公開中！

豪華声優陣による共演が話題沸騰！ボイスコミック好評公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LNxf9nOYB8c ]

【キャスト】

■豪原陽平（CV：小野友樹）

■金子塁（CV：小野賢章）

他：大熊誠一郎／有川裕也／高柳良介／伊尾槙紀／黒木一貴／関谷美奈子／二宮梨乃

キミが欲しいコミックがここにある。

話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】誕生！

異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！

https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/)

キルタイムコミュニケーションが誇る4つのコミックレーベルの作品が、まとめてご覧いただけます。

オトナ女子になってもオトメゴコロ、見つけませんか？ コミックブリーゼ(https://comic-brise.com/)

何気ない日常にときめきとワクワクを。

コミックブリーゼ公式サイト(https://comic-brise.com/)

コミックブリーゼ編集部X(https://x.com/comic_brise)

コミックブリーゼ編集部Instagram(https://www.instagram.com/comic_brise/)

コミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)

キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X(https://x.com/ktcdigitalbreak)