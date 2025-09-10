TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 パーソナルサプリ・フードの摂取実態と今後のニーズ』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 パーソナルサプリ・フードの摂取実態と今後のニーズ』について、弊社リサーチャーの近藤加奈子のインタビュー記事を2025年8月28日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328930&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、パーソナルサプリ・フードをテーマにした調査とのことですが、現在のパーソナル市場における課題はございますか？
近藤：パーソナル市場は今注目を集めている市場ですが、その裏にはいくつか課題があると思っています。まず、多くの方が感じているのが「コスト」と「技術的ハードル」です。パーソナル製品というのは、・・・
◆参入を検討されている企業様にとっては非常に有益な情報ですね！ぜひ結果の内容を詳しくお聞かせください！
近藤：当レポートでは、パーソナルサプリ・フードの各ブランドを検査ブランド（尿検査や腸内検査など）と診断ブランド（アンケートや生活習慣チェックなど）に分けて、検査や診断に対する信頼性の感じ方を比較いたしました。その結果、・・・
◆とても興味深いですね！具体的に、信頼性を高く評価された診断ブランドの共通点はありましたか？
近藤：信頼性トップ3ブランドの信頼性を感じた理由をその他の診断ブランドと比較したところ、「検査・診断結果がグラフとして可視化されていたから」、「実際に効果を感じたから」、「人によって結果が異なり、個別化対応されていると感じたから」が3ブランドとも・・・
◆「診断の見せ方次第」で信頼を得られるというのは、これから参入を考える企業様にとって大きな気づきになりますね。ちなみに、今回のレポートで他にも注目してほしいポイントはありますか？
近藤：クラスターごとにパーソナルに対するニーズが異なっておりましたので、すでに参入されている企業様・これから参入される企業様にはターゲット設定を行うためのデータとして注目いただきたいポイントです！当レポートでは・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6066/
2025年 パーソナルサプリ・フードの摂取実態と今後のニーズ
－検査・診断が信頼性と継続意向に与える影響とは？－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250505
発刊日：2025年3月31日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328930&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、パーソナルサプリ・フードをテーマにした調査とのことですが、現在のパーソナル市場における課題はございますか？
近藤：パーソナル市場は今注目を集めている市場ですが、その裏にはいくつか課題があると思っています。まず、多くの方が感じているのが「コスト」と「技術的ハードル」です。パーソナル製品というのは、・・・
◆参入を検討されている企業様にとっては非常に有益な情報ですね！ぜひ結果の内容を詳しくお聞かせください！
近藤：当レポートでは、パーソナルサプリ・フードの各ブランドを検査ブランド（尿検査や腸内検査など）と診断ブランド（アンケートや生活習慣チェックなど）に分けて、検査や診断に対する信頼性の感じ方を比較いたしました。その結果、・・・
◆とても興味深いですね！具体的に、信頼性を高く評価された診断ブランドの共通点はありましたか？
近藤：信頼性トップ3ブランドの信頼性を感じた理由をその他の診断ブランドと比較したところ、「検査・診断結果がグラフとして可視化されていたから」、「実際に効果を感じたから」、「人によって結果が異なり、個別化対応されていると感じたから」が3ブランドとも・・・
◆「診断の見せ方次第」で信頼を得られるというのは、これから参入を考える企業様にとって大きな気づきになりますね。ちなみに、今回のレポートで他にも注目してほしいポイントはありますか？
近藤：クラスターごとにパーソナルに対するニーズが異なっておりましたので、すでに参入されている企業様・これから参入される企業様にはターゲット設定を行うためのデータとして注目いただきたいポイントです！当レポートでは・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6066/
2025年 パーソナルサプリ・フードの摂取実態と今後のニーズ
－検査・診断が信頼性と継続意向に与える影響とは？－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250505
発刊日：2025年3月31日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ