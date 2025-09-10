¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡ÉºÇÄ¹À¤Âå¤ÏÎø¤òºÇ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¿À®!? ¥Ú¥¢ー¥º¤¬3À¤Âå¤ò°ìÀÆÄ´ºº ±ï¤ò·ë¤Ö¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¾¼ÏÂ¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹ÎáÏÂ
Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖPairs¡Ê¥Ú¥¢ー¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¦¥ì¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ËÜÎµÇÏ¡¢°Ê²¼ ¥Ú¥¢ー¥º¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ³²ò¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É3À¤Âå°ìÀÆÄ´ºº¡×¢¨1¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ç20Âå¤ò²á¤´¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¢¨2¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³ä¤¤¤¿»þ´Ö¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤À¤Âå¤Ï¡¢Ê¿À®À¤Âå¤¬6»þ´Ö36Ê¬¡Ê1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î4»þ´Ö34Ê¬¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«1À¤Âå10Ç¯¤Î´Ö¤Ç2»þ´Ö¤â¤Î¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ä´ººÌ¾¡§À¤ÂåÊÌ¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§1,011¿Í¡Ê¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ ³ÆÀ¤Âå377¿Í¡Ë¡¢Ä´ººµ¡´Ø¡§PRIZMA¥ê¥µー¥Á
¢¨2 ³ÆÀ¤Âå¤ÎÄêµÁ¤Ï¾¼ÏÂÎø°¦·Ð¸³¼Ô¡Ê1950～1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢Ê¿À®Îø°¦·Ð¸³¼Ô¡Ê1980～1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢ÎáÏÂÎø°¦·Ð¸³¼Ô¡Ê1999Ç¯～2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë
恋愛にまつわる〈ちょっとした面倒〉を解消するペアーズは調査結果を受けて、恋を少しでも身近に、気軽に感じていただくいっかけになる「恋愛元号キャラ診断(https://www.pairs.lv/shindan_lovegengochara/)」を公開しました。最大5問の質問に答えるだけで、あなたの恋愛スタイルを時代ごとのキャラ「昭和スケバン女子」「平成リア充男子」「令和推し活女子」など全16種類の中から診断できます。自身の恋愛スタイルがわかるだけでなく、〈理想の相手〉や〈恋愛アドバイス〉などをチェックして、自分に合うお相手のキャラや価値観を楽しんで、次の恋に一歩踏み出してくださいね。
¡Ö¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É3À¤Âå°ìÀÆÄ´ºº¡×Ä´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¦Îø°¦¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®À¤Âå¤Ç¡¢1½µ¤¢¤¿¤ê6»þ´Ö36Ê¬¡£ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï2»þ´Ö¸º¾¯¤·¡¢¼ñÌ£¤ä¿ä¤·³è¡¦SNS¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤¬Áý²Ã
¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡ÈÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡É!?¡¡Îø°¦¡¦¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬36%¤ÇºÇÂ¿¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂÀ¤Âå¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¡£Ê¿À®À¤Âå¤Ï¹ç¥³¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É½¸ÃÄÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬ÂæÆ¬
¡¦Îø°¦¡¦¸òºÝÁê¼êÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬ËÜµ¤¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤¬¤¤¤ëÁ°Äó¤Ç¤ÎÇº¤ß¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬1°Ì¡£Îø°¦¡¦¸òºÝÁê¼ê¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¦Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤¬1°Ì¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤âÁý²Ã¡£¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¡¦½¸ÃÄ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¸º¤ê¡¢¼«È¯Åª¤Ë¤«¤Ä¸Ä¿Í¤Ç¹Ô¤¦½Ð²ñ¤¤¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤ËÈæ¤ÙÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤ÎáÏÂ¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ö¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É3À¤Âå°ìÀÆÄ´ºº¡×Ä´ºº¥Çー¥¿
¥Ú¥¢ー¥º¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ³²ò¤¯¤¿¤á¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ç20Âå¤ò²á¤´¤·¡¢Îø°¦Áê¼ê¤ä¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£1950～1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤ò¾¼ÏÂÀ¤Âå¡¢1980～1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤òÊ¿À®À¤Âå¡¢1999～2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤òÎáÏÂÀ¤Âå¤È¤·¡¢1½µ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤äÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡¢Îø°¦¤ä¸òºÝÁê¼êÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Î²óÅú¤«¤é¸«¤¨¤ë¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î°ã¤¤
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢20Âå¤Î»þ¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë1½µ´Ö¤Î¤¦¤ÁÎø°¦¤Ë³ä¤¤¤¿»þ´Ö¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¾¼ÏÂÀ¤Âå¤¬4»þ´Ö8Ê¬¡¢Ê¿À®À¤Âå¤¬6»þ´Ö36Ê¬¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤¬4»þ´Ö34Ê¬¤È¡¢Ê¿À®À¤Âå¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÎø°¦Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÎø°¦¡×¤ò´Þ¤á¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¹¥¯¡Ê¹ÔÆ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¹ÔÆ°¤Î¾å°Ì3¤Ä¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Å»ö¡¦³Ø¶È¡×¤Î²óÅú¤¬Á´À¤Âå¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤È¤â»×¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»ú¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï¼Â¤Ë77.2%¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿À®À¤Âå¤¬50.5%¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï35.6%¤Ç¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î²óÅúÎ¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡ÖSNS¤ÎÍøÍÑ¡×¤¬»Å»ö¡¦³Ø¶È¤È¶Ïº¹¤Î2°Ì¡Ê35.3%¡Ë¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ëÄ°¤¬3°Ì¡Ê30.6%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÜÅÀ¤Î¹¤¬¤ê¤ä¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½Åù¤Î»þÂåÇØ·Ê¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤È¤â¤Ë2°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÍ§¿Í¡×¤Î²óÅú½ç°Ì¤Ï¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ç¤Ï5°Ì¡Ê19.9%¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤ê²óÅúÎ¨¤âÂç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ëÅù¡¢Â¾À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
Îø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÆ°¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢À¤Âå´Ö¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿À®À¤Âå¤¬ºÇ¤âÎø°¦¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤Î²óÅú¤Ç¤â3À¤Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¤3°Ì¡Ê27.0%¡Ë¤Ë¡ÖÎø°¦¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡¢SNS¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¹ÔÆ°¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Î°ìÃ¼¤¬Ê¿À®À¤Âå¤«¤é¡ÖÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤Î¸º¾¯¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï4¿Í¤Ë3¿Í¤È¤¤¤¦Â¿¿ô¤¬¡Ö»Å»ö¡¦³Ø¶È¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥âー¥ì¥ÄÀ¤Âå¡×¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢Ê¿À®À¤Âå¤È¤Îº¹Ê¬¤ÎÉ½¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤ªÎø°¦¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´À¤Âå¡¦ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¡¦³Ø¶È¤ÎË»¤·¤µ¤¬Îø°¦¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡Ö½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç³Ø¶È¡¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¾¼ÏÂÀ¤Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÏËèÆü»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢ÅÚÆü¤Ë¤â¸¦½¤¤ä»î¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÊ¿À®À¤Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö·î¤ÎÈ¾Ê¬¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÎáÏÂÀ¤Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢»þÂåÇØ·Ê¤¬»Ç¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦Áê¼ê¤ä¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ä²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ!? Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÏÎáÏÂ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡Ö¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡ÖÎø°¦Áê¼ê¤ä¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤òÊ£¿ô²óÅú²Ä¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¡×¤¬1°Ì¡Ê¾¼ÏÂ¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¸òÎ®¡×¤¬Æ±Î¨1°Ì¡Ë¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅúÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤¬36.8%¡¢Ê¿À®À¤Âå¤¬10.4%¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤¬12.2%¤Ç¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤¬Â¾À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ3ÇÜ¶¯¤Î²óÅú·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿À®À¤Âå¤ÏÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤¬56.1%¡¢¹ç¥³¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤¬53.7%¤È3À¤Âå¤ÇÍ£°ì²óÅúÎ¨¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â½Ð²ñ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤äº§³è¡¦¤ª¸«¹ç¤¤Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î²óÅú¤¬3À¤Âå¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ½Æ°Åª¤Ê³èÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¹ç¥³¥ó·Ð¸³¤äÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¡¢¿¦¾ì¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¸òÎ®Åù¤Î²óÅú¤¬¤¤¤º¤ì¤âÊ¿À®À¤Âå¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNSÅù¤Î¸Ä¿Í¤Ç´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿Áê¼ê¤È¸ÄÊÌ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿»Æ©¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤´¤È¤ËÎø°¦Áê¼ê¤ä¸òºÝÁê¼ê¤òÃµ¤¹¼êÃÊ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ëÃæ¡ÖÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Ï¶¦¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤¬1°Ì¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î¤ß¡Ö¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Èº£¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤½¤Î²óÅú³ä¹ç¤¬Áý²Ã¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾¼ÏÂ»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂÀ¤Âå¤ÏÎø°¦¤ò¼«È¯Åª¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤À¤±¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÎÉßµï¤¬¹¹¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤òÃµ¤¹»þ´ÖÅù¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¡¢²¯¹å¡¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²¼¤²¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó70%¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï43.3%¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤¬ÃËÀ5.57%¡¢½÷À¤¬4.33%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê1990Ç¯»þÅÀ¡Ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬28.25%¡¢½÷À¤¬17.81%¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£¾¼ÏÂ¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ç¤âÎø°¦¤ä·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö²¯¹å¡¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¿À®À¤Âå¤Ï½¸ÃÄ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼«¤éÃµ¤¹ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤È¤·¤Æ³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÖÀÊÌ,50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç,ÍÇÛ¶ö³ä¹ç,»àÊÌ³ä¹ç¤ª¤è¤ÓÎ¥ÊÌ³ä¹ç¡§1920～2020Ç¯(https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T06-23.htm)¡×¤«¤éÈ´¿è
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤È°Û¤Ê¤ë¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤ÎÎø°¦¤ä¸òºÝÁê¼êÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ä²ÝÂê
Îø°¦¤ä¸òºÝÁê¼êÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³ÆÀ¤Âå¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬ËÜµ¤¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¡×¤¬¶¦¤Ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï4°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÎáÏÂÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê27.9%¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Î¡ÈÎø°¦¡¦¸òºÝÁê¼ê¤Î¸õÊä¤¬¤¤¤ëÁ°Äó¡É¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¤½¤â¤½¤âÁê¼ê¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â¾ð¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤¬¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ï17.2%¡¢Ê¿À®À¤Âå¤¬22.9%¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤¬23.7%¤È°ì´Ó¤·¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤â¾¼ÏÂ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×5³°¤«¤éÊ¿À®¤Ï19.6%¤Ç5°Ì¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤Ï21.1%¤Ç3°Ì¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤È°ì´Ó¤·¤¿¸Ä¿Í¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¡¢Â¾¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¼êÁ°¤Ç¼«¸Ê¤Î²ÝÂê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿·ë²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢ー¥º¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤ÈÎáÏÂÀ¤Âå¤ÎÂÐÈæ¤«¤é¡¢»þÂåÅª¤ÊÇØ·Ê¤ÇÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤¬Â¿ÍÍ²½¡¦Ê¬»¶²½¤·¤ÆÎø°¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤Î¸º¾¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¤ËÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤âÂ¾À¤Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æµ¤¶ìÏ«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¿À®À¤Âå¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯Îø°¦¡¦¸òºÝÁê¼ê¤ò¼«¤éÃµ¤¹¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷¤¬Êú¤¨¤ëÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ú¥¢ー¥º¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¿ÈÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ë¼è¤êÁÈ¤ß(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000272.000005528.html)¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬2024Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡Ê25.1%¡Ë¤È¹àÌÜÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¢¨4¡¢¥Ú¥¢ー¥º¤â2025Ç¯5·î¤Ë2012Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¤ÎÎß·×ÅÐÏ¿¿ô¤¬2500Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨5¡£2012Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ú¥¢ー¥º¤Ï¥¢¥×¥ê¤òÀä¤¨¤º¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÆÈ¿ÈÃË½÷¤ÎÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ¡Ç½¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦²þÎÉ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Î¹¹¤Ê¤ëÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf)¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯11·î18Æü¡Ë¤Î28¥Úー¥¸¤«¤éÈ´¿è
¢¨5 2012Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¤ÎÎß·×ÅÐÏ¿¿ô¡£2025Ç¯5·î»þÅÀ
¥Þ¥Ã¥Á¥°¥ëー¥× ¥ê¥µー¥Á¥ãー ¹©Æ£ºÌÇµ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡ÈÎø°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡É¤Î°ã¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®À¤Âå¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡áÍ§Ã£¤È¤Î»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤ÇÎø°¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤ÇÎáÏÂÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤è¤ê¸Ä¿Í²½¡¦¼«È¯²½¤·¡¢¡ÖÎø°¦¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç´°·ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡Ö¹ç¥³¥ó¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤ËÍ§Ã£¤ò´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ïµ¤¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È°ì½ï¡×¤À¤«¤é¤³¤½µ¤Éé¤ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢£±ÂÐ£±¤Î¶ÛÄ¥´¶¤äÉÔ°Â¤¬Çö¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¤µ¤âºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤Êý¤¬¡ÊºÆ¤Ó¡ËÀ¤³¦Åª¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸¤ä°Â¿´´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â½ÀÆð¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Þ¥Ã¥Á¥°¥ëー¥× ¥ê¥µー¥Á¥ãー ¹©Æ£ºÌÇµ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
Îø°¦¡¦·ëº§¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³Æ¼ï»Ô¾ìÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤äUXÀïÎ¬¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¥ê¥µー¥Á¥ãー¡£¥Ú¥¢ー¥º¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMatch Group¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦13¤«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤ËÎø°¦¡¦·ëº§¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
- Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§À¤ÂåÊÌ¡ÈÎø°¦²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§1,011¿Í¡Ê¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ ³ÆÀ¤Âå377¿Í¡¢´ðÁÃÄ´ºº¤Ç¡Ö20Âå¤ÇÎø°¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÆÃÄê¤ÎÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤Äº§°ùÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬1¤«·î°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿Êý¡×¤òÂÐ¾Ý¡Ë
Ä´ººµ¡´Ø¡§PRIZMA¥ê¥µー¥Á
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Ã¼¿ô»Í¼Î¸ÞÆþ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¹ç·×¤¬ 100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾¼ÏÂ¡©Ê¿À®¡©ÎáÏÂ¡©¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÎø°¦¸µ¹æ¥¥ã¥é¿ÇÃÇ¡×
世代別〈恋愛可処分時間〉に関する調査から明らかになった、時代ごとの恋愛に対する価値観を反映した「恋愛元号キャラ診断」を本日から提供します。最大5問の質問に答えるだけで、あなたの恋愛スタイルを全16種類の中から診断。恋愛スタイルのほか、〈理想の相手〉や〈恋愛アドバイス〉、恋愛可処分時間やペアーズのおすすめ機能もチェックできます。
