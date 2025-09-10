脳筋最強令嬢が立ちはだかる問題を力（物理）で解決していくラブストーリー待望の第1巻！『オーガ令嬢は力がお好き～竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る～1』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ブリーゼコミックス『オーガ令嬢は力がお好き～竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る～1』を9月12日に発売いたします。

オーガ令嬢は力がお好き～竜の血を引く公爵令嬢、オーガよりも強くなったので婿探しに出る～1(https://www.comic-brise.com/comics/ogrereijo1/)

漫画：星田かな(https://x.com/hoshida0802)／原作：Mikura

発売日：2025年9月12日

定価：750円（本体682円＋税10％）

ISBN：9784799220870

美しい金の髪、竜の血族の証である瞳を持つ公爵令嬢はとっても脳筋

脳筋最強令嬢が立ちはだかる問題を力（物理）で

解決していくラブストーリー待望の第1巻！

続きはこちらから… :https://www.comic-brise.com/contents/ogrereijo/第1話第2話無料公開中！

私より強い婿を探しに行くぞ

長く行方不明であった『竜』の血を引く公爵家の生き残りが見つかった。

しかしその令嬢、ロメリィは『オーガ』に育てられており…！？

そんな唯一の生き残りである彼女は「自分よりも強い婿」を探すべく、

故郷であるらしい人間の王国に戻る。

そこで出会ったのは――…

(C)星田かな(C)Mikura／キルタイムコミュニケーション

