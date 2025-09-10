nubia Air、5000mAhバッテリを搭載しながら厚さわずか5.9mmの革新的なボディでスリム・スタイルを再定義





ベルリン、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- 2025年9月5日、高度にパーソナライズされたライフスタイル・スマートフォン・ブランドであるnubiaは、超薄型デザインと実用的な大容量バッテリという従来の業界の妥協点を打破する革新的なデバイスnubia Airの全世界発売を発表しました。世界的な「薄型化」トレンドとAI普及への需要の高まりに応え、nubia Airは「Airスタイル」カテゴリーを先駆ける製品です。わずか5.9mmの革新的なボディに、6.78インチ1.5K AMOLEDディスプレイ、5000mAhバッテリ、インテリジェントAIを搭載しながら、わずか172グラムの重量を実現しました。このスマートフォンは、ブランド理念「自分らしくあれ（Be yourself）」を体現し、デザイン主導の革新性で、世界中の若く、スタイルを重視し、価値を追求するユーザのライフスタイルに完璧に合致します。



nubia Air redefines slim style by integrating a 5000mAh battery within a revolutionary body as thin as 5.9mm



「世界中の若い消費者の声に耳を傾けた結果、明確なメッセージが伝わってきました。彼らは、スリムなスマートフォンと大容量バッテリのどちらかを選ばなければならないことにうんざりしていたのです」と、ZTEの副社長Bai Keke氏は述べています。「nubia Airは、その答えです。イメージング・システムからディスプレイ品質、防水性能、耐久性、デザインの薄さまで、ユーザにとって重要なあらゆる主要領域において、nubia Airをその価格帯における業界のベンチマークとなるよう設計しました。」

「堅牢でスリムな設計（Born Solid Built Slim）」、フラッグシップ・デザインと妥協なき耐久性の融合

ボディの薄さはわずか5.9mmという超薄型デザインでありながら、nubia Airは5,000mAhの大容量バッテリを搭載しています。nubiaのAI搭載省電力技術と組み合わせることで、1,000*回以上の充電サイクルを実現し、ユーザに3年以上の信頼性の高い日常使用を提供します。エレガントなメタル・フレーム、プレミアムな超狭額縁、滑らかで洗練された丸みを帯びたコーナー、人間工学に基づいたデザインが特徴です。完璧なバランスと快適なグリップを実現し、長時間のゲーム・プレイ、動画視聴、自撮り撮影時にも手首を保護します。

nubia Airは、6.78インチの1.5K AMOLEDディスプレイを搭載し、1224×2720の解像度（440 PPI）、120Hzのリフレッシュ・レート、100% DCI-P3色域、最大輝度4,500ニットを実現します。これにより、直射日光下でも鮮やかでシャープ、かつ詳細な映像を約束します。ディスプレイにはCorning® Gorilla® Glass 7iを採用し、アスファルトなどの粗い表面への落下に対する耐久性が2倍向上しています。あらゆる状況に対応できるよう設計されたnubia Airは最高レベルの防水・防塵性能を誇り、業界で現在利用可能な最高基準を達成しています。IP68およびIP69認証に加え、工業用グレードのIP69K防水性能を備えています。 つまり、水深1.5mで30分間の浸水や80℃の高圧水噴射にも耐え、規格で定められた水圧下では損傷を受けません。強固なアルミニウム合金フレーム、30%増厚したTPフレーム、四隅の内部補強により、デバイスは包括的な強化フレーム構造を実現しています。耐久性は厳格なテストで実証済みで、60万回のタッチスクリーン耐久テスト、6,000回の連続落下テストなど、数々の試験をクリアしています。

あらゆる瞬間を捉えるシームレスな日常撮影体験

nubia Airは、50MP AIトリプル・リア・カメラと20MPフロント・カメラを中心とした強力なイメージング・システムを搭載し、あらゆる瞬間を驚くほど鮮明に捉えます。このシステムはAIスポーツ・スナップショットと電子式手ぶれ補正（EIS）動画防振機能を統合し、ハイキングやサイクリングなどのダイナミックな活動中でも安定した鮮明な動画撮影を保証します。AIスーパー・ナイト・モード、AIハイ・ダイナミック・レンジ（HDR）、VLOGモード、マルチカメラ同時録画機能により、クリエイターから日常ユーザまで創造性を存分に発揮できます。

6nmオクタコア・プロセッサを搭載し、最大20GB（8+12）のダイナミックRAMを備えたnubia Airは、前世代モデル比でエネルギー効率を28%向上させると同時に、ストリーミング、ゲーム、アプリの素早い切り替えを含むシームレスなマルチタスクを実現します。

ユーザ体験向上のため、nubia Airは言語の壁を打破します。通話中の即時双方向翻訳を実現するAIリアルタイム翻訳に加え、対面コミュニケーションを円滑にするAI会話翻訳機能を搭載しています。

nubia Airは、3つの洗練されたカラー・バリエーション（チタン・ブラック、ストリーマー・ブラック、チタン・デザート）で展開される予定です。2025年9月に欧州で先行発売され、その後東南アジア、ラテンアメリカ、中東、その他の市場を含むグローバル展開が行われます。価格は279ドルからとなります。

