子ども向けイベントの最新コンテンツを体験！ 日販テクシード、初のイベントソリューション展示会を開催
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤徹、以下 日販テクシード）は、2025年10月7日（火）にイベントソリューションの展示会を日本橋本社で開催します。
本展示会は、子ども向けのイベントを企画するイベント担当者様、代理店様を対象に、最新のデジタル技術を活用した体験型コンテンツをご紹介するものです。
今回の展示会では、2025年10月にリリース予定の『おえかきパラダイス 動物3D』をいち早く体験していただけます。
その他にも親子で生成AIについて学べる『AIアートラボ』やスマートグラスをかけてバーチャル水族館を体験する『ARCHグラス』などデジタル技術を活用した多彩なイベントコンテンツを実際に体験いただけます。新しいイベントのアイデア探しや、企画立案のヒントとして、ぜひご活用ください。
ご来場予約はこちらから ※参加無料、事前登録制
https://zfrmz.jp/bpALTOHe2J3wQ8lR53V2
■主な展示コンテンツ
おえかきパラダイス 動物３D
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329128&id=bodyimage1】
ぬりえが動き出す『おえかきパラダイス』に新テーマ「動物３D」が登場。動物のぬりえをスキャンすると迫力の３D映像になって画面の中を動き出します。2025年10月よりレンタル開始予定。
ペイントすなば
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329128&id=bodyimage2】
砂場にプロジェクションマッピング×深度センサーの技術を組み合わせた新感覚のデジタル砂遊び。子どもたちはもちろん大人も夢中になる人気遊具です。
ARCHグラス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329128&id=bodyimage3】
スマートグラスをかけると目の前が海の世界に。手のアクションに反応して魚が出現したりエサをあげたりするバーチャル体験ができます。
AIアートラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329128&id=bodyimage4】
4つのキーワードカードを組み合わせてAIアートを生成。AIアートはポストカードに印刷してお渡しします。
■ご来場特典
ご来場いただいた皆さまに感謝の気持ちを込めてささやかなお土産をご用意しています。
■開催概要
名称：イベントソリューション展示会
主催：日販テクシード株式会社
日時：2025年10月7日（火） 10:00～17:00（最終受付16:00）
会場：日販テクシード株式会社 日本橋本社 多目的ホール
（〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町 オフィス棟4F）
対象：イベント担当者様、イベント代理店様
入場料：無料（事前登録制）
■ご来場予約フォーム
https://zfrmz.jp/bpALTOHe2J3wQ8lR53V2
■日販テクシード株式会社について
「楽しみながら学べる」をコンセプトに、子どもたちに親しみのあるアナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたイベントソリューションを企画・開発しています。2016年にリリースした『おえかきパラダイス』は商業施設、科学館、水族館など年間200件以上のイベント会場で採用されています。2023年には周遊型体験イベント「たんけん昆虫フェス」を開催し、9日間で約1万人が来場しました。まもなくイベントソリューションのサービスが10周年を迎えることを記念し、この度初めての展示会を開催する運びとなりました。
【本件に関するお問い合わせ】
日販テクシード株式会社 イベント事業担当
MAIL：edu@nippan.co.jp
Web ： https://eventsolution.techceed-inc.com/
配信元企業：日販テクシード株式会社
