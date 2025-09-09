相鉄ホールディングスとエコデシックによる植物工場実証事業　相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」の販売を開始 相鉄線を活用した「貨客混載」による輸送も実施

株式会社エコデシック

相鉄グループの相鉄ホールディングス(株)（本社・神奈川県横浜市西区、社長・加藤 尊正）と(株)エコデシック（本社・千葉県柏市、代表取締役・後藤 秀樹）は、2025 年9 月21 日（日）から、相鉄線沿線で実施している「都市型地産地消植物工場の実証事業」（以下、本実証事業）で栽培・収穫した野菜を、相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」として販売開始します。また、相鉄線を活用した「貨客混載」の輸送も開始します。

本実証事業は、物流分野の人手不足や環境負荷といった社会課題の解決に向け、持続可能な社会の実現や地産地消の促進を目的に2025 年4 月からスタートした取り組みです。相鉄線を活用した「貨客混載※1」輸送により、輸送費とCO2排出の削減を実現するとともに、生産から流通までを相鉄線沿線内で完結させることによる野菜の鮮度保持と、必要な分だけ生産することによるフードロス削減に貢献します。また、本実証事業を通じて、都市型地産地消植物工場の運営ノウハウを蓄積するとともに、その有効性を検証し、事業の拡大および食のインフラとしての社会実装を目指します。

本実証事業では、相鉄いずみ野線・緑園都市駅前の未活用施設を有効活用した第一号工場「SOTETSU GREEN LAB（以下、同工場）」（横浜市泉区）を建設し安定供給に向けた体制を整備しました。今回、同工場で栽培・収穫したフリルレタスを相鉄線で輸送し、沿線のそうてつローゼン6 店舗にて順次販売します。

また、販売初日の9 月21 日（日）には、「そうてつローゼン ゆめが丘ソラトス店」（以下、同店舗）にて記念イベントを開催します。同工場で収穫し、相鉄線でゆめが丘駅まで輸送したフリルレタスを、相模鉄道キャラクター「そうにゃん」がゆめが丘駅から同店舗前まで届けるパフォーマンスを実施するほか、同店舗にて「そうてつとれたて便 おべんきょうクイズ大会」を開催。クイズに正解された方は、「そうにゃん握手会」にもご参加いただけます。

さらに、「そうてつとれたて便 特設サイト」でのアンケートキャンペーンも実施し、ご回答いただいた方の先着300 人に相鉄ポイント200 ポイントをプレゼントします。

※1 相模鉄道の旅客営業規則の範囲内で実施。旅客と貨物を同一車両で輸送しますが、ご利用のお客さまの安全と快適性を最優先に運行を行います。相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」販売の概要

1．開始日

2025 年9 月21 日（日）

※そうてつローゼン ゆめが丘ソラトス店のみ

他店舗は9 月24 日（水）から順次販売開始

2．実施内容

相鉄いずみ野線・緑園都市駅前の未活用施設を有効活用

した第一号工場「SOTETSU GREEN LAB」（横浜市泉区）で

栽培・収穫されたフリルレタスを、相鉄線で輸送し、沿

線のそうてつローゼン6 店舗で販売。

3．販売店舗

そうてつローゼン6 店舗

・鶴ヶ峰店

・ジョイナステラス二俣川店

・三ツ境店

・緑園都市店

・いずみ中央店

・ゆめが丘ソラトス店

4．販売商品

フリルレタス

5．販売価格

1 袋199 円（税込215 円）

「SOTETSU GREEN LAB」位置図

栽培中のフリルレタス（イメージ）

「そうてつとれたて便」販売開始記念イベントの概要

1．開催日時

2025 年9 月21 日（日） 11:00～14:00 頃まで

11：00～11：30 ゆめが丘駅からローゼン店舗まで、そうにゃんによる運搬パフォーマンス

12：00～12：30 1 回目クイズ大会＋そうにゃん握手会

13：00～13：30 2 回目クイズ大会＋そうにゃん握手会

2．開催場所

ゆめが丘ソラトス1 階そうてつローゼン前

3．イベント内容

〇「そうにゃん」による初出荷パフォーマンスの実施

相模鉄道キャラクター「そうにゃん」が「SOTETSU GREEN LAB」で収穫したフリルレタスを、ゆめが丘駅からゆめが丘ソラトス1 階そうてつローゼンまで届けるパフォーマンスを実施します。

〇「そうてつとれたて便 おべんきょうクイズ大会」・「そうにゃん握手会」の実施

当日10 時より、ゆめが丘ソラトス1 階そうてつローゼン店舗前のイベント会場にて整理券（先着

15 組×2 回、合計30 組）を配布します。

※イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやポスターなどに使用させていた

だく場合がございます。ご参加者には、その旨ご了承いただいているものとさせていただきます。

4．その他

2025 年9 月21 日（日）～9 月28 日（日）の期間、「そうてつとれたて便 特設サイト」でアンケー

トキャンペーンを実施します。「そうてつとれたて便 特設サイト」からのリンク、または店頭ポス

ター・チラシに掲載のQR コードからアンケートにご回答いただいた相鉄ポイント会員の先着300

人に相鉄ポイント200 ポイントをプレゼントします。

※詳しくは2025 年9 月11 日（木）より開設予定の「そうてつとれたて便 特設サイト」をご覧く

ださい。

そうてつとれたて便特設サイト(https://ecodesic.co.jp/sotetsu-toretatebin/)

相鉄ホールディングスの概要

1．会社名

相鉄ホールディングス株式会社

2．所在地

神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番14号

3．代表者

加藤 尊正

4．事業内容

グループ経営事業

https://www.sotetsu.co.jp/

5．資本金

388億303万4,708円

エコデシックの概要

1．会社名

株式会社エコデシック

2．所在地

千葉県柏市柏6丁目9番18号

3．代表者

後藤 秀樹

4．事業内容

独自栽培技術「アグロファクター」による植物工場開発

https://ecodesic.co.jp/

5．資本金

2,950万円