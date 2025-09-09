ほっかほっか亭誕生50周年に向けて、すべての皆さまに感謝を。来たる2026年6月6日に向け、周年プロジェクト開始！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、来たる2026年6月6日、ほっかほっか亭第1号店が誕生して50年を迎えます。ほっかほっか亭のこれからの未来に向けた様々な挑戦に取り組みながら、これまでご愛顧いただいたお客さまからのほっかほっか亭の想い出エピソードを募集します。

■ ほっかほっか亭誕生から、まもなく50年

ほっかほっか亭 50周年企画

ほっかほっか亭は、1976年に『つくりたてのあたたかい弁当をより多くの皆さまに届けたい』 という想いから、埼玉県草加市に第1号店をオープンしました。第1号店の創業以来49年間、『つくりたてで、まごころを込めたお弁当』を提供し続け、日々の食卓に笑顔をお届けしてまいりました。ほっかほっか亭では、創業当時からのこだわりを守りながらも、誕生50周年を迎える2026年6月6日に向けて、さらにその先の次の50年を見据えて、時代に寄り添う新たな挑戦に取り組んでまいります。

■ 「手づくり」「つくりたて」にこだわり続けて、消費期限はたったの2時間

ほっかほっか亭の商品のこだわり

ほっかほっか亭の創業から一貫して大切にしてきたのは、“家庭のあたたかさ”のあるお弁当。国産米100％を使用したごはん、店内で手づくりするおかず、そして揚げたて・焼きたて・炊きたてといった、「つくりたて」へのこだわりです。お弁当には、保存料等を使用せず、おいしく食べていただきたいからこそ、消費期限は2時間に設定しています。これこそが、創業50年を迎える今も、そしてこの先も、決して変わらないほっかほっか亭の原点です。

■ ほっかほっか亭が目指す、挑戦について

● 大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンにて「未来ののり弁」を発表

現在開催中の大阪・関西万博において、大阪府「大阪ヘルスケアパビリオン」に出展。

“未来の食”をテーマに、片手で食べられるお弁当「ワンハンドBENTO 海苔弁」をはじめ、新たなメニューを展開しています。ワンハンドBENTOシリーズは、累計15万個*突破の大人気商品となりました。

（*集計期間：2025年4月13日～8月28日）

ほっかほっか亭 ワンハンドBENTO● 数々のZ世代との共創プロジェクト

現在のZ世代メンバーで構成される、株式会社Hands UPとの協業事業「Z世代特化型 事業開発チーム『ZorZ（ゾアーズ）』」の活動や、各大学との産学連携プロジェクトなど、積極的に若年層との接点強化を行っています。

サウナ飯コラボやカスタマイズ弁当など、Z世代の感性で企画・提案された企画が実際の商品化されるなど、新たな価値創出に取り組んでいます。

Z世代特化型 事業開発チーム『ZorZ（ゾアーズ）施策● SNS・デジタル面での発信強化

公式XやInstagram、独自アプリ「ほっかアプリ」での情報発信にも力を入れ、時代に合ったコミュニケーションを展開。店舗とデジタルをつなぐ新しい販促スタイルにも挑戦しています。

SNSやアプリをお客さまとのコミュニケーションツールとして、積極的に活用予定です。

■ あなたにとっての想い出のほっかほっか亭を教えてください！

ほっかほっか亭 デジタル施策想い出のほっかほっか亭を募集

創業50周年に向けた第1弾の企画として、ほっかほっか亭のお弁当にまつわる「想い出エピソード」を募集いたします。「部活の練習を支えてくれた、お弁当がほっかほっか亭だった」、「塾終わりにほっかほっか亭のお弁当をよく食べた」、「子どもと一緒に食べたあの味が忘れられない」など、皆さまの心に残るエピソードをお寄せください。

ほっかほっか亭総本部の社員からの思い出エピソードは、下記ページで紹介中！

https://www.hokkahokka-tei.jp/content/omoide

社内外から寄せられる声を通じて、50年の歩みを共に振り返りながら、これからの「食の時間」の価値を再発見する企画として、今後の50周年プロジェクトの参考にしてまいります。

想い出エピソードは、ほっかほっか亭公式Xで募集中！詳細は下記URLよりご確認ください。

https://x.com/HokkahokkaP/status/1965569373474811996

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただけるさまざまな企画を実施してまいります。今後の50周年に関する企画に関しては、公式HPおよび公式SNSで随時発表してまいります。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国793店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii