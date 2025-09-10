◇日 時 ： 2025年10月26日（日）11:00～16:00

◇会 場 ：京都薬科大学 御陵園／愛学館3階・A31講義室（愛学ホール）

京都薬科大学（京都市山科区、学長：赤路健一）は、2025年10月26日（日）に本学薬用植物園の開設100周年を記念した公開講座を開催します。

本学薬用植物園は、本学の前身である京都薬学専門学校の薬草園（薬用植物園） として山科区（当時は宇治郡山科村）御陵の地で開園し、複数回の移設を経て、1968年に現在地である京都市伏見区日野林へ全面移転しました。また、2011年には本学グラウンド南側に「薬用植物園御陵園」が新たに整備され、2025年6月に開設100周年を迎えました。

今年度の公開講座では薬用植物園開設100周年を記念し、5年ぶりに御陵園の見学を実施。本学教員と学生が薬用植物の解説を行い、見学者のご質問などにもお答えする予定です。また、漢方に関する講演会や、本学の「次世代のがんプロフェッショナル養成プラン」と共催の講演会を開催します。事前申込制、参加費無料で対面開催となっており、どなたでも参加可能です。

京都薬科大学薬用植物園開設100周年記念公開講座の詳細は次の通りです。

「京都薬科大学薬用植物園開設100周年記念公開講座」の詳細

開 催 日 ：2025年10月26日（日）11:00～16:00（受付開始：10：30～）

開催場所 ：京都薬科大学薬用植物園御陵園（京都市山科区御陵中筋町9）

京都薬科大学 愛学館3階・A31講義室（愛学ホール）

申込期間 ：2025年9月10日（水）～10月22日（水）

申込方法 ：京都薬科大学生涯教育センターWebサイトより申込

https://skc.kyoto-phu.ac.jp/people/index.php

参 加 費 ： 無料

注意事項 ：駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。

共 催 ：次世代のがんプロフェッショナル養成プラン

プログラム詳細

【第1部】11：00～12：00 薬用植物園御陵園見学

本学教員と学生が薬用植物の解説を行い、ご質問にもお答えします。

＜移動・昼休憩＞

【第2部】13：00～14：00 植物園関連講演会「今こそ知りたい薬用植物のチカラ」

薬草（漢方）で治す。諦めない。

～朝起きられない・気象病！それ、漢方で治せるフクロウ型体質（夜型体質）かも？～

広島国際大学薬学部 生薬漢方診療学部門 教授 中島 正光

【第3部】14：00～16：00 がんプロ共催講演会

・あなたの人生の最終章、どう描きますか？

～後悔しないための「人生会議（ACP）」と、心に寄り添う「グリーフケア」について～

熊本県山鹿地区薬剤師会 理事 きらきら薬局 大森 眞樹

・肺がん薬物療法の進歩

京都府立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授 髙山 浩一

御陵園案内図



open_lecture-2025_map

