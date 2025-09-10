ホワイトツリーやオーナメントを飾ったケーキで、華やかなひとときを「クリスマスケーキ2025」を発売【ウェスティンホテル仙台】





ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之) では、2025年10月1日(水)より、クリスマスナイトをイメージした「ル ジュール メルヴェイユ」をはじめ、心おどる3種類のクリスマスケーキのご予約を開始いたします。毎年、予約完売のクリスマスケーキの新作には、聖なる夜をモチーフにパティシエのイマジネーション光る「ル ジュール メルヴェイユ」をご用意。ベースは、バニラムースやスフレチーズケーキを重ねシャルロットケーキに仕立てました。ケーキのトップには、深い愛を意味する赤いバラや、クリスマスを彩るオーナメントをかたどった、異なる味わいを楽しめるプチケーキをトッピング。銀世界に佇むホワイトツリーには、軽やかなメレンゲの中に和栗のモンブランを忍ばせ、さまざまな味わいをお楽しみいただけます。そのほか、ベストセラーアイテム「マトラッセ フレーズ」に加え、さわやかなベルガモットの香りを纏ったブリュレとみかんジュレを、濃厚なチョコレートムースで包み込んだ「シャルマン ジョーヌ」の、全3種類のクリスマスケーキをそろえました。瞬くイルミネーションに胸が高なるクリスマス。大切な方とクリスマスケーキを囲みながら幸せに溢れるひとときをお過ごしください。・【NEW】「ル ジュール メルヴェイユ」(直径16cm×高さ15cm) 16,200円 <限定10台>澄み渡った聖夜をイメージした イメージケーキです。バニラムースやスフレチーズケーキ、ルバーブのコンフィチュールを重ね、マカロンでシャルロットケーキに仕立てました。ケーキのトップにはフロマージュブランと洋なし、チョコレートと柑橘、いちごとピスタチオの3種類の異なる味わいを赤バラやオーナメントに見立てたプチケーキに。さらに、ホワイトツリーには、和栗のモンブランを忍ばせた軽やかなメレンゲをトッピングしました。・「マトラッセ フレーズ」(縦9cm×横14.5cm×高さ6cm) 6,100円クリスマス時期限定で登場する、毎年ご好評のケーキ。上品に並べたフレッシュないちごとフランボワーズのムースを、ピンクのいちごのマドレーヌ生地でサンドしました。テーブルに彩りを添え、どの年代からも愛されるいちご尽くしのケーキです。・【NEW】「シャルマン ジョーヌ」(直径12cm×高さ6cm) 5,400円とろけるような高知県産ベルガモットのブリュレと、さわやかなみかんピューレを濃厚なチョコレートムースで閉じ込めました。トップには、クリスマスリースに見立てたフルーツや柑橘のマカロンをトッピング。※定数に達し次第、販売を終了いたします。※記載の料金は消費税込みの料金です。※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。https://digitalpr.jp/table_img/2731/117686/117686_web_2.pngウェスティンホテル＆リゾートについてウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.comをご覧ください。また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok 、Facebookでも最新情報を発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。