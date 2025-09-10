Applied Intuition と株式会社 小松製作所、インテリジェントな自律型機械で鉱業の変革に向けての契約を締結

今回の戦略的パートナーシップは、鉱業の安全性と効率性、持続可能性の向上に向けた転換を加速させます

カリフォルニア州マウンテンビューおよびウィスコンシン州ミルウォーキー, 2025年9月9日 /PRNewswire/ - ビークル インテリジェンス分野の業界リーダーである Applied Intuition と、鉱業・建設機械分野の世界的リーダーである株式会社 小松製作所 (以下：コマツ) は本日、鉱業向け次世代インテリジェント車両の開発を加速させるための複数年にわたる戦略的提携を発表しました。

この提携はコマツの歴史上最も重要な技術投資であり、高い自律性をもつりソフトウェア主導の鉱業運営が主流となる未来に向けた大胆な一歩を示すものです。

「Applied Intuition は、世界の鉱業基盤の形成に貢献してきた企業の新たな章を切り開く一助となるでしょう」と Applied Intuition の共同創業者兼 CEO である Qasar Younis は述べました。「鉱業は完璧な嵐に直面しています。コスト上昇、安全リスク、脱炭素化の圧力、労働力不足、そして国家安全保障上の要請として重要鉱物への需要増加です。競争力を維持するためには、企業はリアルタイムで自律的に反応できるスマートな機械を作るする必要があります。コマツと共に、世界で最も過酷な作業環境における生産性を解き放ちつつ、作業員の安全を確保します」

コマツは、Applied Intuition のビークル OS を活用し、車両に先進的な車載技術を導入し、Applied Intuition の自律走行技術と AI 搭載ツールを、運搬作業および衝突回避に活用する予定です。これらのソリューションへのアクセスにより、コマツは安全性とエネルギー効率を最適化すると同時に、全体的な生産性の向上、製品開発の加速、大規模な脱炭素化を実現します。

コマツ鉱業事業本部長の Peter Salditt 氏は「この提携は、鉱業顧客への自律型ソリューション提供におけるコマツの能力を飛躍的に向上させるものです。Applied Intuition との連携により、鉱業分野の専門知識と最先端の自律ソフトウェア技術を融合させ、インテリジェントマシンの導入を加速します。この協業は、革新、自動化、持続可能な技術による鉱山業界の変革を目指す当社の長期ビジョンに沿ったものです」 と述べました。

この提携は鉱業企業が操業の近代化と安全性の向上を技術革新で図ろうとする中、リスク低減と効率改善を実現するインテリジェントシステムの導入機会が生まれている重要な時期に実現されました。コマツと Applied Intuition の戦略的提携は、自律搬送技術における実質的な進展を推進することでこの課題に対応し、鉱山現場での事故削減、車両群の性能最適化、そして業界のより安全で生産性の高い未来を支えることを目指します。

鉱業は自動車産業にとって依然として不可欠であり、重要鉱物は現代車両の基盤を支え、輸送の未来を確かなものとしています。また、国家安全保障上の優先事項として認識されることも増えています。重要鉱物はドローンや戦闘機を含む国防総省のほぼ全てのシステムを支えています。

2027 年までに、世界の鉱業市場は 2 兆 7800 億ドル規模に成長すると予測されています。ますます複雑化する環境下での鉱物需要が継続的に増加する中、鉱業は現在の操業を変革する重要な機会に直面しています。鉱業は近代化を図り、高度に知能化された車両を構築しなければなりません。ビーク ルインテリジェンス、AI 駆動型マッピング、安全検証を活用し、通信状況への依存を減らし、コストのかかる鉱山操業停止を防止する必要があります。Applied Intuition とコマツは連携し、業界を次世代自律プラットフォームへと推進しています。

Applied Intuition について

Applied Intuition は、安全な AI 駆動型機械の世界的な普及を加速するビークル インテリジェンス企業です。2017 年に設立され、直近のシリーズ F 資金調達ラウンドを経て現在 150億ドルの評価額を有する Applied Intuition は、顧客がインテリジェント車両を構築し市場投入までの時間を短縮するためのビークル OS、自動運転システム (Self-Driving Services)、ツールチェーンを提供しています。世界の自動車メーカー上位 20 社のうち 18 社、および米国防総省の主要プログラムが、車両知能化を実現する Applied Intuition のソリューションを信頼しています。Applied Intuition は自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業産業にサービスを提供し、本社をカリフォルニア州マウンテンビューに置き、ワシントンD.C.、カリフォルニア州サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細はapplied.coをご覧ください。

株式会社 小松製作所について

株式会社 小松製作所は建設、鉱業、フォークリフト、産業、林業市場向けに技術、機器、サービスを開発・提供しています。1世紀以上にわたり、当社は製造と技術革新を通じて顧客に価値を創造し、人々、企業、地球が共に繁栄する持続可能な未来を実現するため、他者と連携して取り組んでいます。世界中の最前線産業がコマツのソリューションを活用し、現代的なインフラ整備、基幹鉱物の採掘、森林管理、消費財の製造を行っています。当社のグローバルなサービス・販売代理店ネットワークは、お客様の業務を支援し、安全性の向上と生産性の促進を図りながら、パフォーマンスの最適化に取り組んでいます。詳細は www.komatsu.com をご覧ください。

