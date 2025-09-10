CASが知的財産検索の改善のためCAS IP Finderを導入





AI強化ソリューションが検索機能を強化し、ユーザ・エクスペリエンスを向上

オハイオ州コロンバス, 2025年9月9日 /PRNewswire/ -- American Chemical Societyの一部門で科学知識管理を専門とするCASが、STN™を搭載したCAS IP Finderの導入を発表しました。この新しい知的財産検索ソリューションは、科学データベースと特許データベース全体にわたって専門家レベルの精密検索を実現するCAS STNext®を信頼できる基盤として拡張したものです。これは、科学分野における卓越したIP情報プラットフォームとして広く認知されています。CAS STNextは高度な機能で知的財産の専門家をサポートし、精密な検索および分析ツールを使用して、包括的なグローバル データベース、科学者がキュレーションしたコンテンツ、特許情報にユーザを接続します。

CAS IP Finder™は、AI強化機能と拡張コンテンツを導入し、より広範なチーム間で精密な検索にアクセスできるようにします。このソリューションは2025年秋にリリースされ、その後追加機能が提供される予定です。CAS IP Finderは、知的財産における組織の検索ニーズの進化をサポートするために開発されており、組織がより迅速に知見を発見し、リスクを軽減し、自信を持って意思決定を行うことができるように支援します。

特許件数は増加し続け、科学分野の相互関連性が高まり、主題が複雑化することで特許調査はより困難になっています。知的財産検索ツールのユーザは、従来、包括的ソリューションと使いやすいソリューションのどちらかを選択する必要があり、先行技術の見逃し、法的紛争、特許を取得できない技術への投資といったリスクが生じていました。CAS IP Finderは、ユーザフレンドリーなアクセス・ポイントを通じて、あらゆる経験レベルのユーザをより詳細なコンテンツや正確な検索ツールに接続することで、そのような妥協を排除します。

「CAS IP Finderは、知的財産分野でのより直感的で高性能な検索ツールに対する高まる需要に応えるために設計されました。」とCASの最高製品責任者であるTim Wahlberg氏は述べています。「AI強化機能を統合し、厳選されたコンテンツへのアクセスを拡大することで、企業全体のより幅広いチームが高品質の検索を実行し、より迅速に知見を発見し、より効果的にコラボレーションできるようになります。」

CAS IP Finderは、高品質の知的財産の検索と分析をサポートする機能を導入しています。

- 100を超える科学文献、特許文献、非特許文献データベースへの統合アクセス。

- SAR、ADME、毒性データを含むライフ・サイエンスの拡張コンテンツ。

- 複数ファイルのコマンド・ライン、ポイント・アンド・クリック・クエリ・ビルダー、クラス最高の構造検索、AI強化の探索的検索などの柔軟な検索パスウェイ。

- 新しい分析および視覚化ツール。

- 共有とコラボレーションのための強化されたレポート機能。

これらの機能強化により、精密検索が企業全体でより直感的かつアクセスしやすくなり、IP専門家、特許弁護士、ビジネス戦略家、R&Dリーダー/科学者など、さまざまな専門家がサポートされます。

「科学データや特許データの複雑さ、量、世界的範囲が拡大するにつれて、組織が成功するには包括的なIP検索ソリューションが必要になります。CAS IP Finderは、IPランドスケープの完全なビューを提供し、より多くのユーザが高品質の知見にアクセスできるようにすることで、自信を持って決定を下し、リスクを軽減し、イノベーションを加速できるようにします」とCAS社長のManuel Guzman氏は述べています。

CAS IP Finderの詳細については、CAS IP Finderをご覧ください。

CASについて

CASは、生活を改善するようなブレークスルーを加速するために、世界の科学的知識を結びつけています。同社は、グローバルなイノベーターが今日の複雑なデータ・ランドスケープを効率的に扱えるようにし、イノベーションへ向かう道のりの各段階で自信を持って決定を下すことを可能にしています。科学的知識管理の専門家である同社チームは、人間がキュレーションした科学データの世界最大の権威あるコレクションを構築して、不可欠な情報ソリューション、サービス、専門知識を提供しています。業界の科学者、特許専門家、ビジネス・リーダーは、機会を発見し、リスクを軽減し、共有された知識を利用可能にし、インスピレーションからイノベーションへの道をより早く進むために、CASの助けを借りています。CASはAmerican Chemical Societyの一部門です。詳細については、cas.orgまでご連絡ください。

