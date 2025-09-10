GAC、IAA MOBILITYミュンヘンで「GACソリューション」を発表し、「欧州市場計画」を加速

ミュンヘン、2025年9月9日 /PRNewswire/ -- 2025年9月8日、ドイツのミュンヘンにおいてIAA MOBILITY 2025が正式に開幕しました。GACは「GACソリューション」として未来のモビリティに向けた構想を発表し、「欧州市場計画」の進捗を共有するとともに、AION Vの欧州市場での発売を発表しました。

「『GACソリューション』とは、最高品質、スマートテクノロジー、そしてグリーンモビリティを意味します。これがGACの描く未来のモビリティのビジョンです。」と、Feng Xingya氏は述べました。GACは2024年のパリ・モーターショーで「欧州市場計画」を発表して以来、欧州を戦略的中核市場として位置付けています。GACは、市場拡大、販売網の開発、サービス体制、さらにはエネルギー・エコシステムを包括する総合的なアプローチを通じて、欧州における事業基盤を着実に構築しています。



GAC booth at IAA MOBILITY 2025



GACは欧州での事業拡大を加速しており、2025年9月からポーランド、ポルトガル、フィンランドなどへの参入を予定しており、2028年までに欧州市場を全面的に網羅することを目標としています。また、GACは欧州のパートナーとの協力関係を強化しており、すでに数十か所のディーラー拠点を確保しています。さらに、GACはオランダに欧州スペアパーツ配送センターを正式に開設し、部品供給の効率を大幅に向上させました。また、「サービス第一、顧客第一」の理念に基づき、現地化された技術サポートおよびサービスチームも設立され、欧州の顧客に対して高品質で、あらゆるシナリオおよびライフサイクル全体をカバーするサービスを提供しています。

IAA MOBILITY 2025において、GACは世界の来場者に向けて「3つの主導的」柱を示しました。その中で、トップクラスの品質は、GACが欧州で存在感を示すための基盤となっています。先駆的なテクノロジーが持続可能な成長を牽引しています。「3か国5拠点」に広がるグローバルな研究開発（R&D）ネットワークと自社の最先端技術を活用し、GACはインテリジェント・ドライビング、スマートキャビン、エネルギー・システムといった主要分野で次々とブレークスルーを実現し、未来のモビリティに新たな可能性を切り開いています。エコシステムにおけるリーダーシップが、GACの欧州における競争力を支える戦略的な基盤となっています。GACはグリーン・サプライチェーンおよび低炭素型産業エコシステムの積極的な構築を通じて、持続可能な発展と産業の協調的なグローバル化を推進し、自動車業界の世界的な変革に対して「中国のアプローチ」を提供しています。

より良い生活のための低炭素・グリーンかつインテリジェントなモビリティの創造者として、GACは今後も「欧州で、欧州のために」という理念を堅持し、未来に向けてより持続可能なモビリティ体験を提供していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com