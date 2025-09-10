Moet Hennessy、「生きた記憶（Living Memories）」でモンツァ・グランプリ（Monza Grand Prix）を盛り上げる





モンツァ（イタリア）, 2025年9月9日 /PRNewswire/ --2025年より、LVMHは10年間の契約に基づき、Formula 1のグローバル・ラグジュアリー・パートナーを務めています。この契約には、Louis Vuitton、Moët Hennessy、TAG Heuerといった象徴的なLVMHメゾンが含まれます。

マルチメディアのニュースリリースをご覧になるには、以下をクリックしてください。

https://www.multivu.com/moet-hennessy/9355051-en-elevates-monza-grand-prix-with-living-memories

各グランプリにおいて、LVMHグループのワインとスピリッツ部門は、パフォーマンス、卓越性、そして伝統を称える特別なオントラッ体験を通じて、象徴的なメゾン（Moët & Chandon、Hennessy、Glenmorangie、Belvedere、Whispering Angel）を披露しています。

しかし今シーズン初めて、Moët Hennessyは個々のメゾンを超えた特別な存在感を高め、特別なオフトラックの取り組みを発表しました。土曜夜のシグネチャー・ディナーでは、Michelin三つ星シェフのMassimo Bottura氏が料理の腕を振るい、セレブリティ、著名なゲスト、そしてモータースポーツ界のレジェンドたちを洗練された優雅な空間に集めました。

ディナーは、現代的なエレガンスと洗練された雰囲気で知られるミラノの象徴的な会場Garage 21で開催されました。招待客は、精巧に構成された美食の旅を堪能しました。各料理は、さまざまなFormula 1の瞬間からインスピレーションを得ており、Bottura氏の創造的な才能を反映するとともに、Moët Hennessyの象徴的なワインやスピリッツとペアリングされました。

ディナー中、特別なゲストであるSir Jackie Stewartへの感動的なトリビュートが行われ、同氏の非凡なキャリアとモンツァへの深い絆が称えられました。三度のFormula 1世界チャンピオンに輝いたStewart氏は、この伝説的なサーキットで最も記憶に残る勝利を収めました。また彼は、勝利を祝う象徴的なシャンパン・スプレーを初めて披露したドライバーの1人でもあり、この伝統は今やMoët & Chandonの世界と切り離せないものとなっています。

今週末は、Moët HennessyとFormula 1のパートナーシップが持つ真の強みを体現しています。それは、トラック上の興奮とトラック外のラグジュアリー体験を融合させることで、ただでさえスリリングなスポーツをさらに魅力的なものにする力です。レースのアドレナリンとメゾンの優雅さと職人技を融合させることで、Moët Hennessyは観客を魅了し、刺激し、多層的に巻き込む瞬間を創り出します。それにより、同部門はスポーツそのものを称えるだけでなく、各グランプリを昇華させ、ラグジュアリー、伝統、パフォーマンスがシームレスに融合した、真に卓越した多感覚体験へと昇華させています。

モンツァでの取り組みは、MH体験の新たな基準を打ち立てるものであり、生きた記憶を紡ぐ同社の姿勢を改めて示しています。

飲酒には責任をお持ちください。

問い合わせ先：

Quentin DURAND

コーポレート・コミュニケーション部長

qdurand@moethennessy.com

Adrien FRANCESCHI

グローバル企業プロジェクト＆PRマネージャー

afranceschi@moethennessy.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2768614/Moet_Hennessy_Monza.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1388256/5497498/Moet_Hennessy_Logo.jpg?p=medium600



Moët Hennessy Elevates the Monza Grand Prix with Living Memories ©Moët Hennessy



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com