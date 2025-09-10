新星ASTRAUXがIFAベルリン（IFA Berlin）で輝きを放ち、主要EU市場への展開を加速

ベルリン、2025年9月10日/PRNewswire/ -- ドバイ発のライフスタイル・テック・ブランドASTRAUXが、2025年のIFAベルリン（2025 IFA Berlin）で強烈な存在感を示しました。3つのオリジナル製品を発表し、大勢の観客を集め、グリーン・モビリティとスマート・リビングで最も話題のブランドの1つとしての地位を確立しました。ASTRAUXは、世界的な成長戦略の一環として、主要なEU市場（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン）への事業拡大を加速すると発表しました。この目的は、革新的でアクセスしやすいモビリティ・ソリューションに対する需要の高まりを取り込むことです。



今年のIFAで、ASTRAUXはミニEV、コンパニオン・ロボットAimon、スマート・グラスを初めてヨーロッパの観客に紹介しました。このブースはすぐにトップ・アトラクションの1つとなり、1日で2万人以上の来場者を集め、体験ゾーンや自撮りウォールの周りには長い行列ができていました。ASTRAUXのブースは、IFA全体のエンゲージメントでトップ3にランクされました。



特に注目すべきは、現在ASTRAUXの欧州事業の責任者を務めるYoyo.Zhang氏が、HuaweiやXiaomiなどの企業で長年にわたり消費者向け事業に深く関わってきたことです。同氏はまた、ヨーロッパにおけるXiaomiのイタリア事業の責任者を務め、ブランド構築、チャンネル・レイアウト、ユーザ運営に関する豊富な経験を積んできました。同氏のリーダーシップは、ヨーロッパで確固たる足場を築くというASTRAUXの強い決意を示しています。同氏は、「ASTRAUXは手頃な価格で革新的でスタイリッシュな技術ソリューションを求める若いヨーロッパの消費者の共感を呼ぶ独自の立場にある」と強調し、これにより、ドイツ、フランス、イタリア、スペインでの急速な成長の基盤が整うとしています。

若者主導のイノベーション

ASTRAUX Mini EV（5,990ユーロから） - 印象的なデザイン、カスタマイズ可能な塗装、パノラマ・ガラス・ルーフを備え、一部のEU諸国では14歳から運転できる超小型電気自動車です。

Aimonコンパニオン・ロボット（89ユーロ） - タッチ、動き、気分に反応するインタラクティブな感情AIロボット。IFA体験ゾーンですぐに人気者になりました。

ASTRAUXスマート・グラス（79ユーロ） - UV400認定サングラス、AI搭載翻訳、8MP一人称カメラ、オープンイヤー・オーディオを組み合わせ、次世代ユーザにハンズフリーのインテリジェントな体験を提供します。

期間限定発売オファー（12月4日23:59（CET）まで）

9.9ユーロ予約パス → 今すぐお申し込みで優先予約を確保、12月4日までいつでもキャンセル可能。





ASTRAUX AL7先行販売価格：7,990ユーロ（通常価格8,990ユーロ）





ASTRAUX AL6先行販売価格：5,990ユーロ（通常価格6,990ユーロ）

