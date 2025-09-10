インテリジェント時代に「新しいラグジュアリー」を定義：AITO、IAA MOBILITY 2025でグローバル製品ラインナップを発表





- IAA MOBILITY 2025でAITO 9、AITO 7、AITO 5の中東向け新型モデルが世界初公開され、インテリジェント車両時代の「新しいラグジュアリー」を共同で表現

- AITOはグローカル企業になりつつある

- AITOの長期的なグローバル化戦略では、純電気自動車とレンジエクステンダー技術の両方の道をカバーする高級新エネルギー車セグメントが焦点に

- 最新世代のSERESスーパー・レンジエクステンダー・システムの発売により、世界中のユーザに静かで目立たない「新しいラグジュアリー」なモビリティ体験を提供

ミュンヘン、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- SERES Group傘下の高級インテリジェント電気自動車ブランドAITOは、競争力のある世界的な製品ラインアップを携えて、ミュンヘンで開催されるIAA MOBILITY 2025で鮮烈なデビューを飾ります。AITO 9、AITO 7、AITO 5のまったく新しい中東バージョンが、ブランドの新しくアップグレードされたプレミアム・スタンドで世界初公開されます。これらのモデルは、AITOが新エネルギー・インテリジェント車両の限界を押し広げ続け、比類のない「新しいラグジュアリー」のスマート・モビリティ体験を世界中の顧客に提供していることを強調しています。AITOの今回のオート・ショーへの参加は、同社の「インテリジェンスがラグジュアリーを再定義する」という哲学を反映し、最先端の技術革新と戦略的なグローバル・ビジョンを披露するものです。



SERES AUTOの社長、Leon He氏は次のように述べています。「AITOはグローカル・ブランドになることに尽力しています。本日、IAA MOBILITY 2025において、AITOは真にグローバル化された製品ラインナップを発表し、グローバル化の取り組みにおける新たな戦略的マイルストーンを設定します。インテリジェント時代の『新しいラグジュアリー』を定義するこの取り組みは、当社の最先端技術と中国における目覚ましい成功に支えられています。」

AITOブランドは2021年12月に設立されてから今年8月末までに、中国における4車種の累計販売台数が77万台を超えました。中でも、2023年末に発売された全シナリオ・インテリジェント・フラッグシップSUV「AITO 9」は、累計23万台以上を販売し、中国50万円級高級車セグメントで17か月連続販売首位を獲得しています。

グローバルAITOモデルは、地域特有の製品機能を備え、目の肥えた地元の顧客の多様なモビリティ・ニーズを満たすように設計された多様な車両バリエーションで、中東市場で最初に利用可能になります。

中東仕様車には、3か国語（中国語、英語、アラビア語）に対応したスマート・コックピットと、現地のデジタル・エコシステムへの統合機能が搭載されます。徹底的に強化されたハードウェア性能は、中東の独特の自然環境に合わせて調整されています。これらのモデルは、砂漠などの極限の条件下で厳格なテストを受けており、現地の運転条件に完全に準拠し、適合していることが保証されています。これら3つの新モデルはすべてUAE市場参入認証を取得しており、まもなく市場に投入される予定です。

一方、AITOは、優れた安全なインテリジェント・モビリティ体験を中東のユーザに提供するために、海外でのインテリジェント運転支援機能の検証テストを完了しています。AITOのインテリジェント運転支援技術は中国市場で広く認知されています。2025年8月末までに、AITOユーザのインテリジェント・アシスト走行距離は累計34億5,000万kmを超え、中国国内の62万1,000人のユーザにサービスを提供しました。

AITOは、世界戦略の一環として、UAEに子会社を設立し、段階的にフル・モデル・ラインナップを発売していく予定です。これは、顧客とのより緊密なエンゲージメントを実現するためにカスタマイズされたローカル・サービス・エコシステムによってサポートされます。AITOはドバイに拠点を置く中央倉庫を活用し、毎週の注文の配送速度の驚異的な速さとアフターセールス部品の即時サポートを可能にし、シームレスなユーザ・エクスペリエンスを保証するローカライズされたサプライ・チェーンも開発します。地域に根ざした徹底したカスタマイズにより、AITOは真のグローカル企業へと進化します。

AITOは、IAA MOBILITY 2025において、グローバル・モデルとともに自社のさまざまなコア・テクノロジーを展示します。その中で、SERES第5世代スーパー・レンジエクステンダー・システムが海外デビューを果たします。このシステムは、「Saiyi C2E Range-Extender統合設計」と「RoboREXインテリジェント制御テクノロジー」に基づいており、小型軽量設計で静かな動作を実現し、高出力と高効率を実現します。AITOMFプラットフォームは、スーパー・レンジエクステンデッド電気、バッテリ電気、ウルトラ・ハイブリッドの3つの新しいエネルギー電力モードと互換性のある、業界初で、かつ現在のところ唯一のプラットフォームです。

2025年9月8日から12日まで、ミュンヘン展示センターのホールB3、スタンドD40で、インテリジェント・モビリティにおける「新しいラグジュアリー」に関するAITOのビジョンをご覧ください。



