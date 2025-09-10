穀物サイロおよび貯蔵システム市場の動向、トレンド、需要、成長分析および予測（2025年～2035年）だ。
Survey Reports LLCは、2025年9月に、**「穀物サイロおよび貯蔵システム市場のセグメンテーション：サイロタイプ別（フラットボトムサイロ、ホッパーサイロ、穀物ビンおよびその他のサイロタイプ〔袋、バンカー、タワー、合成サイロ〕）、作物タイプ別（米、トウモロコシ、小麦、大豆、ひまわりおよびその他の作物タイプ〔大麦、ソルガム〕）-世界市場分析、トレンド、機会および予測、2025年～2035年」**という調査報告書を公表したと発表した。この報告書は、穀物サイロおよび貯蔵システム市場の予測評価を提示している。さらに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
穀物サイロおよび貯蔵システム市場概要
穀物サイロおよび貯蔵システムとは、小麦、米、トウモロコシ、大麦などの穀物を大量に貯蔵・保存・管理するために設計された専門的施設である。これらのシステムは、害虫、湿気、劣化から作物を保護し、長期的な食料安全保障と安定的な供給網を確保するうえで重要な役割を果たす。サイロは一般に鋼鉄またはコンクリートで建設され、フラットボトム型、ホッパーボトム型、タワー型など多様な設計が存在する。現代の貯蔵システムは、温度・湿度管理、送風、そして自動化された監視といった先進技術を統合し、効率的な穀物管理を可能にしている。これらは農家、協同組合、大規模農業企業によって広く利用されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における穀物サイロおよび貯蔵システム市場規模は16億米ドルであった。さらに、2035年末には28億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な穀物サイロおよび貯蔵システム市場分析によれば、市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられる。すなわち、世界的な穀物生産の増加、食料安全保障への関心の高まり、世界穀物経済の拡大、世界的な食料需要の上昇と収穫後損失削減の必要性、技術革新、そしてスマートかつ持続可能なイノベーションである。穀物サイロおよび貯蔵システム市場における主要な企業としては、PRADO SILOS、AGCO Corporation、AGI、Silos Córdoba、Silos Metálicos Zaragoza S.L.U.、Bentall Rowlands Silo Storage Ltd.、MYSILO / SFA GROUP、Sukup Manufacturing、Dehsetiler Makina、MULMIX S.r.l.、Polnet Sp. z o. o.、CTB INC.、Behlen Mfg. Co.が挙げられる。
また、当社の穀物サイロおよび貯蔵システム市場調査報告書は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその各国に関する詳細分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 各国における穀物サイロおよび貯蔵システム市場の規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価だ。
● 2035年までの世界穀物サイロおよび貯蔵システム市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に対する需要および機会の分析（日本を含む国別）だ。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：サイロタイプ別、作物（商品）タイプ別、地域別だ。
