TPCマーケティングリサーチ株式会社、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」最上位の「三つ星」および「イクメン推進企業」の認定を取得
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、2025年9月1日付で大阪市の「女性活躍リーディングカンパニー」認証事業において、最上位の「三つ星」および「イクメン推進企業」として認定されました。
当社は、2022年9月1日に「制度面が整備されており、今後の実績が期待できる企業」として「一つ星」の認証を取得しました。その後、3年間の有効期間を経て再申請を行った結果、取り組みが最も進展している段階に位置づけられる最上位の「三つ星認証」を取得するとともに、男性の家庭参画を積極的に推進している企業として、新たに「イクメン推進企業」の認証も受けました。
今回の評価は、2022年の一つ星認証取得以降、法改正への対応を含む多様な取り組みを積み重ね、
女性活躍に向けた方針の明確化や、自己啓発やボランティア活動の促進、男性の育児休業の推進といった施策が総合的に認められた結果です。
当社では今後も女性活躍をはじめ、すべての従業員がやりがいを持って活躍できる職場環境づくりを進めていきます。
＜認証レベル＞
三つ星認証☆☆☆：制度面の整備と実績に加えて、さらに取り組みの進展が認められた企業
◆「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証とは
大阪市が「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）支援」「男性の家庭参画」について積極的に推進する企業等を、
一定の基準に則り認証し、当該の企業等が社会的に認知されることでその取り組みが広く普及することを目的として行っている認証事業です。
【本件に関するお問い合わせ先】
TPCマーケティングリサーチ株式会社
広報担当：田伏 智那美
Email：webmarke@tpc-osaka.com
TEL：06-6538-5358
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
