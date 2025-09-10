ADGMがMENA地域最大の国際金融センターに、2025年上半期末時点で1万1,128件の有効ライセンスを保有





アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年9月9日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センター（IFC）であるADGMは、2025年上半期において、有効ライセンス数が1万1,000件を超え、運用資産残高が42%増加するなど、地域最大かつ最も急成長する金融ハブとしての地位を強化しました。

また、ADGMは証券取引所に上場している登録企業の時価総額においても地域最大の国際金融センターとなり、金融セクターの貢献を強化する同センターの取り組みを裏付けました。これにより、アブダビの非石油経済は2025年第1四半期に9.1%成長しました。

同年上半期は、アブダビの有力機関とADGMに拠点を置く企業との間で革新的な取引や提携が数多く成立したことも特徴的であり、グローバル企業が投資を行い、戦略的な地域・ローカルパートナーシップを構築するための拠点としてのADGMの役割が浮き彫りとなりました。

同センターの継続的な優れた業績について、ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べています。「ADGMの設立から10年を迎えようとする今、当センターの卓越性への揺るぎない取り組みは、その成長指標に表れているだけでなく、アブダビが金融強国として、そして『資本の首都』としての役割に対して、世界的な信頼が高まっていることにも強く反映されています。このような記録的な成果は、私たちが有するグローバル、地域、そしてローカルにおける戦略的パートナーシップの深さ、そして私たちのビジョンの明確さによってのみ達成できるものです。」

ADGM内で事業を展開する金融・非金融企業を含む稼働中の事業体の総数は、同年上半期に2,972社へと拡大し、前年同期比42%の成長を記録しました。内訳は金融機関が308社、非金融企業が2,664社となっています。

ADGMは1,869件の新規ライセンスを登録し、設立以来半年間としては過去最多のライセンス発行数を記録しました。これは前年比47%の新規ライセンス増加を示しており、ADGMにおける有効ライセンスの総数は1万1,128件に達しました。

金融サービス規制当局は、金融サービス企業向けに合計52件の暫定認可（IPA）を発行し、前年同期比で27%増加しました。また、新たに45件の金融サービス許可（FSP）が付与され、45%の増加となりました。

世界有数の大手企業による強力なグローバルおよび地域的プレゼンスには、Kimmeridge、Fortress、Circle、Oryx Global Partners、GMB Limited、Partners Group、Carta、Bitcoin Suisse、Tradition、Bitgrit、Harrison Street、Stacks Asia DLT Foundation、Hidden Roads、Polen Capital、Arcapita、Seviora、Aquila Group、Skadden、PATRIZIA、NewVest、Investindustrial、そしてDigital Climate Middle East（DCME）が含まれます。

2025年6月末時点で、ADGMに拠点を置く登録済みのファンドおよび資産運用会社の数は154社に達し、ファンド総数は209本に増加しました。

Fortress Investment GroupはADGMにオフィスを設立し、Mubadalaと総額10億ドル規模のグローバルなクレジットおよび不動産共同投資パートナーシップを締結しました。

米国拠点の資産運用会社KimmeridgeはADGMで事業を開始し、天然ガスおよびLNG事業を共同開発するため、Mubadala EnergyとMoUを締結しました。これにより、ADGMを通じて大西洋横断のエネルギー回廊を確立しました。

ADGM内から、IHC、BlackRock、そしてADGMに拠点を置くLunateが10億ドル超規模のAIネイティブ再保険プラットフォームを立ち上げました。負債総額100億ドル超の管理を目指すこの事業により、ADGMはAI主導のグローバル金融ソリューションの中核拠点としての地位を確立しています。

MubadalaとAlpha Dhabiは、ADGMに拠点を置くプライベート・クレジットの合弁事業を25億ドル規模へと拡大しました。

登録企業において、ADGMは現在時価総額で地域最大の国際金融センターとなっています。2025年上半期末時点で、アブダビ証券取引所（ADX）に上場しているADGM拠点企業の時価総額は、5,000億ディルハムを突破しました。

ADGMの代表者はロンドンで開催されたCityWeek 2025カンファレンスに参加し、規制協力、サステナブル・ファイナンス、AI分野での継続的な取り組み、さらには資本市場のイノベーションについて、世界の金融リーダーたちと意見交換を行いました。

さらにADGMは、アブダビ代表団の一員として中国および日本で一連の視察ツアーに参加し、アブダビに拠点を設立する利点を紹介するとともに、プライベート・バンキング、ウェルス・マネジメント、ファミリー・オフィス分野の主要機関と交流を行いました。

就労許可証発行数の増加により、2025年上半期末時点でAl Maryah IslandおよびAl Reem Islandにおける就業人口は、ADGMが発行するもので3万5,964人の専門人材に達しました。

金融サービス規制当局は、アゼルバイジャン、ブータン、香港、スウェーデンの規制当局との間で新たに4件のMoUを締結し、制裁遵守、サイバー犯罪防止およびサイバーセキュリティに関する新たなガイダンスを発行しました。さらに、2025年上半期には、サイバーリスク、バーゼル・コア・プリンシプルおよびファンド制度の報告に関して、ADGMの枠組みを国際的なベストプラクティスに整合させるための重要な法制度の改正が導入されました。

ADGMの登録局（RA）は、物件権益の確認を効率化するために設計されたデジタルツール「AccessRP」の導入や、非金融事業者により大きな事業運営の柔軟性を提供する「Commercial Permits Regulations」の導入など、いくつかの重要な制度強化を行いました。ADGMのビジネス環境改善方針に沿って、RAは手数料規則を改定・引き下げ、市場参入の手続きをさらに簡素化し、コストを低減しました。

RAは、アスタナ国際金融センター（AIFC）と戦略的MoUを締結し、オペレーティング・デジタル・プラットフォーム（ODP）の協力および相互承認を推進しました。

監督活動も大幅に強化され、RAは2024年上半期と比較して223%多くの監督査定を実施し、高いガバナンス基準を維持する取り組みを明確に示しました。

国際法曹協会（IBA）は、ADGM裁判所が2026年1月にアブダビで開催される同協会の主要イベント「IBA仲裁デー（IBA Arbitration Day）」を主催すると発表しました。世界各国から著名な仲裁、法律および関連業界の専門家が集う場として、ADGMが開催地に選ばれました。

