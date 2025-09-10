Patrick Hemingway氏、アメリカ人作家、野生動物保護活動家、そしてノーベル賞受賞者Ernest Hemingway氏の最後の存命の息子、享年97歳で逝去





Hemingway氏は、亡き父と同様に、地球市民であり生涯の冒険家であった

ニューヨーク, 2025年9月9日 /PRNewswire/ -- Collective 222, LLC -- 著名な作家、野生動物保護活動家であり、伝説的な文豪Ernest Hemingway氏の次男であるPatrick Hemingway氏が、火曜日の夕刻、モンタナ州ボーズマンの自宅にて安らかに逝去しました。



Patrick Hemingway Circa 1970



祖父の逝去を悼み、Patrick Hemingway Adams氏は、次のように述べました。「私の祖父は本物でした。旧世界から来た、まさに人生を超越した逆説的存在であり、科学的な頭脳を持ちながらも徹底した夢想家でした。祖父は6か国語を話し、複雑な数学の問題を楽しみのために解いていましたが、その心は真に文学と視覚芸術に捧げられていました。」

Patrick Hemingway氏は1928年6月28日にミズーリ州カンザスシティで生まれ、幼少期をキューバとフロリダ州キーウェストで過ごしました。第二次世界大戦中には、父とともに船「Pilar」号で冒険に出かけ、カリブ海でドイツ潜水艦を追う即興的な狩りに参加することもありました。Hemingway氏はスタンフォード大学とハーバード大学の双方に在籍し、1950年には後者の大学を母校として歴史・文学の学士号を取得しました。

同氏はその後、タンザニアにあるアフリカ野生動物管理大学において野生動物教育に従事し、新しく独立した同国で最初のアフリカ人レンジャーの育成に尽力しました。さらに同氏は、国際連合を代表して国連食糧農業機関（FAO）の林務官を務めました。

1951年、23歳のときに母Pauline Pfeiffer氏を亡くした後、同氏はタンザニアにある自身の農場で農業への情熱を注ぎ、後に最初の妻Henrietta Broyles氏とともに同地へ移住しました。Patrick氏はサファリや探検活動で国際的な名声を博し、イギリス領東アフリカにおいてガイド、専門家、名誉野生動物保護官として活躍しました。

また、Patrick氏は父の遺産を管理する仕事に1970年代初頭から取り組み始め、生涯を通じてその活動を続けました。同氏の功績には、亡き父の著書『ケニア（True at First Light）』の編集および完成が含まれており、その原稿はジョン・F・ケネディ図書館のHemingway関連アーカイブに所蔵されています。同氏は、Hemingwayライブラリーシリーズにおいて『アフリカの緑の丘（Green Hills of Africa）』、『日はまた昇る（The Sun Also Rises）』、『移動祝祭日（A Moveable Feast）』、『武器よさらば（A Farewell to Arms）』、『Hemingway on Hunting』、『Hemingway on War』などの作品に歴史的・文学的な見識を提供しました。2022年、Patrick氏は甥のBrendan Hemingway氏およびStephen Hemingway Adams氏とともに、父との数十年にわたる往復書簡をまとめ、『Dear Papa: The Letters of Patrick and Ernest Hemingway』として刊行しました。

Patrick氏による父の文学的遺産の保存活動に応えて、Hemingway Ltd.の創設者兼取締役会会長であるAngela Hemingway Charles氏は、亡き義兄に敬意を表して次のように述べました。「Patrick氏の人生は、父から受け継ぎ、自らのものとした価値観、誠実さ、冒険心、そして自然界と文学界への深い敬意の証でした。同氏の逝去はHemingway家における特別な一章の終わりを示すものですが、その遺産は、同氏が力を注いだ活動や影響を与えた人々の人生を通じて、今後も受け継がれていくでしょう。」

2023年、Patrick氏と2番目の妻Carol氏は、ジョン・F・ケネディ図書館において「PatrickおよびCarol T. Hemingway客員研究員制度」を設立しました。さらに、同氏は2006年に同図書館のフォーラムに登壇し、自身の人生や著名な父の遺産、そしてアフリカにおける野生動物保護への貢献について対話を行いました。

同氏の遺族には、娘のEdwina Hemingway氏、4人の孫、7人のひ孫、そして複数の姪や甥がいます。

一般公開による追悼式の予定については、後日発表される予定です。

@ernest.hemingway.official



Patrick Jack Ernest and Gregory at Club de Cazadores Cuba Ernest Hemingway Collection JFK Presidential Library and Museum Boston Circa 1945





Patrick Hemingway Circa 1969 Kilimanjaro Hemingway Family Archive



（日本語リリース：クライアント提供）

