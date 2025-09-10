イタリアの公共放送局RAIにて樽谷大助の空手パフォーマンス映像が流されました【第82回ベネチア国際映画祭】
イタリアの公共放送局RAI（Radiotelevisione Italiana）が運営するニュースサービスのRaiNews（ライニュース）でベネチア国際映画祭をはじめとする映画祭の常連記者である樽谷大助の空手パフォーマンスの様子が流れました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage1】
イタリアの公共放送局Raiは、日本におけるNHKのような存在。その正式名称は「イタリア放送協会株式会社（Radiotelevisione Italiana S.p.A.）」です。国有企業でありながら株式会社の形態をとる同社は、受信料と広告収入を主な財源としています。1924年にラジオ放送を、1954年にはテレビ放送を開始し、長きにわたりイタリアの放送業界を牽引してきました。
Raiのニュース部門であるRaiNewsは、国内外のニュースを幅広く伝える中核的な役割を担っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage2】
24時間ニュース専門チャンネル「Rai News 24」を運営しており、 最新のニュースを絶え間なく放送するテレビチャンネルです。世界情勢、国内外の出来事に対する迅速な速報体制を強みとしています。
rainews.it等のオンラインサイトや公式アプリを通じて、政治、経済、社会、スポーツ、科学技術、文化など
多岐にわたる分野のニュースを配信しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage3】
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage1】
イタリアの公共放送局Raiは、日本におけるNHKのような存在。その正式名称は「イタリア放送協会株式会社（Radiotelevisione Italiana S.p.A.）」です。国有企業でありながら株式会社の形態をとる同社は、受信料と広告収入を主な財源としています。1924年にラジオ放送を、1954年にはテレビ放送を開始し、長きにわたりイタリアの放送業界を牽引してきました。
Raiのニュース部門であるRaiNewsは、国内外のニュースを幅広く伝える中核的な役割を担っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage2】
24時間ニュース専門チャンネル「Rai News 24」を運営しており、 最新のニュースを絶え間なく放送するテレビチャンネルです。世界情勢、国内外の出来事に対する迅速な速報体制を強みとしています。
rainews.it等のオンラインサイトや公式アプリを通じて、政治、経済、社会、スポーツ、科学技術、文化など
多岐にわたる分野のニュースを配信しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage3】
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329291&id=bodyimage4】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ