ステップファミリーの子どもたちに“心の逃げ場”を ― 継親子関係の支援と居場所づくりプロジェクト　―女神の虎

■ プロジェクト概要
女性による女性のための女性支援型クラウドファンディングサイト「女神の虎」（https://megaminotora.jp） において志願者 陶山美穂さん による新たな社会的支援プロジェクトが公開されました。
本プロジェクトは、ステップファミリー（再婚家庭）における 子どもたちの心の支援、そして 継父・継母と子どもとのコミュニケーションサポート を目的としています。
幼少期に虐待や孤立を経験した陶山さん自身の想いをもとに、社会における“取り残された子ども”を救う仕組みを築くため、支援者を募集します。
________________________________________
■ プロジェクトの特徴
● ステップファミリーに焦点
虐待や孤立の影で苦しむ子どもたち、また子どもとの関係に悩む継父母を対象に支援を行います。
● 研究データに裏付けられた社会課題
スウェーデン・ストックホルム大学の大規模調査では、継親家庭の子どもは実親家庭に比べ 自殺傾向が1.5～2倍 高いという結果が報告されており、国際的にも深刻な課題として注目されています。
● “心の逃げ場”づくり
子どもが安心して気持ちを表現できる場所、大人が学び直せる環境を整備し、家族全体をサポートする仕組みを構築します。
________________________________________
■ 支援金の使途
● 子どもたちのための支援プログラム開発・運営費
● カウンセリング・コミュニケーション講座の実施費用
● 子どもや保護者が安心して過ごせる“居場所づくり”の準備費用
● 啓発活動・調査研究・情報発信にかかる費用
■ 女神候補（志願者）陶山美穂さんの想い
「私は2歳の時に両親が離婚し、その後、母親の交際相手からも母自身からも虐待を受けて育ちました。逃げ場がない環境で、小学生の頃には自殺願望を抱いたこともあります。
ステップファミリーにいる子どもは、親を思えば思うほど本音を言えず、孤立してしまいます。私自身がそうでした。
だからこそ、子どもたちが安心して気持ちを話せる“逃げ場”をつくりたい。そして、継父母も『問題行動ではなくSOS』と理解できるように支援したいのです。
このプロジェクトを通して、未来の子どもたちの命と心を守る仕組みを社会に根付かせたいと考えています。」
________________________________________
■ プロジェクト詳細
クラウドファンディングサイト「女神の虎」プロジェクトページ：
https://megaminotora.jp
________________________________________
■ 本件に関するお問い合わせ
女性支援型クラウドファンディングサイト「女神の虎」運営事務局
● ◇尾崎ゆり財団お問い合わせフォーム https://forms.gle/9W5WBRmLRPjk2GkA6
● ◇女神の虎公式サイト https://megaminotora.jp
● ◇一般財団法人尾崎ゆり財団 https://yuriozaki.jp
