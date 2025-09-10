株式会社紅乙女酒造が造る 福岡限定商品（数量限定）樽熟成ブレンドごま焼酎「四季乙女」秋ラベルが新発売！
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2025年9月11日（木）より福岡限定品・数量限定品「四季乙女」秋ラベルを新発売いたします。
創業者・林田春野の想いがつまった紅乙女酒造「森の貯蔵庫」。本製品は教会のように美しい貯蔵庫に施されたステンドグラスをモチーフに、春ラベル、夏ラベル、秋ラベル、冬ラベルと四季の風景をラベルにて表現したごま焼酎です。
フレンチオーク樽で熟成させた麦焼酎とごま焼酎をブレンドした特別なごま焼酎を、秋の風景をデザインしたラベルとともにお楽しみください。
＜商品概要＞
品目：本格焼酎
商品名： 四季乙女
アルコール分：25度
内容量：720ml
原材料名：麦（国産）、米麹（国産米）、ごま（3％）
JAN コード：4985159112421
入数：6本
小売価格（税抜）：1,650円
＜蔵出し日＞
2025年9月11日（木）
季節限定・600 本限定・福岡限定
※1ケースに6種類のラベルデザインが各1本入っています。
※出荷期間：9月11日（木）～ 11月28日（金）まで
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail：minou@beniotome.co.jp/
