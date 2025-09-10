パワー系アクション俳優の大東賢氏が教える握力を強くし、前腕を太くするハンドグリップトレーニング方法！
アクション俳優と言えば超人な肉体、パワフルなアクション、スピード等をイメージします。
ハリウッドのアクション俳優ではシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーが先ず第一に浮かんでくるアームレスラーやボディビルダーの方は多いと思います。
ここ数年、華やかさ等では人気のある日本のアクション映画ですが、パワーでは劣るアクションシーンの内容から武道家やアームレスラー、ボディビルダー等のスポーツ関係者が日本のアクション映画を観る事から離れていることが考えられます。
香港映画でも１９７０年代～１９８０年代のアクション映画ではブルース・リーやジャッキー・チェンが相手を倒し、拳をブルブル震わすシーンでは前腕部の筋肉の太さは戦いの強さとパワーが印象付けられます。
また、テレビ番組Gメン’７５での倉田保昭のパワフルな空手チョップ等も印象的でした。
そんなアクションシーンに憧れた大東賢さんはアクション俳優として前腕を太くするトレーニングに励み、握力も強くし、アームレスリングでも数々の賞を獲得し、少林寺拳法や日本拳法、空手等も経験し、現在はパワー系アクション俳優として活動されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329299&id=bodyimage1】
大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰していました。（テレビ番組より）
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329299&id=bodyimage2】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
ハリウッドのアクション俳優ではシルヴェスター・スタローンやアーノルド・シュワルツェネッガーが先ず第一に浮かんでくるアームレスラーやボディビルダーの方は多いと思います。
ここ数年、華やかさ等では人気のある日本のアクション映画ですが、パワーでは劣るアクションシーンの内容から武道家やアームレスラー、ボディビルダー等のスポーツ関係者が日本のアクション映画を観る事から離れていることが考えられます。
香港映画でも１９７０年代～１９８０年代のアクション映画ではブルース・リーやジャッキー・チェンが相手を倒し、拳をブルブル震わすシーンでは前腕部の筋肉の太さは戦いの強さとパワーが印象付けられます。
また、テレビ番組Gメン’７５での倉田保昭のパワフルな空手チョップ等も印象的でした。
そんなアクションシーンに憧れた大東賢さんはアクション俳優として前腕を太くするトレーニングに励み、握力も強くし、アームレスリングでも数々の賞を獲得し、少林寺拳法や日本拳法、空手等も経験し、現在はパワー系アクション俳優として活動されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329299&id=bodyimage1】
大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰していました。（テレビ番組より）
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329299&id=bodyimage2】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。