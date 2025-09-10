「起業を考えたら必ず読む本」動画版、いよいよ公開！ ～成功してない人のアドバイスは下り列車～
「起業を考えたら必ず読む本」動画版、いよいよ公開！
～成功してない人のアドバイスは下り列車～
株式会社フリーウェイジャパン（東京都新宿区）の代表取締役社長、井上達也は、起業・フリーランスを志す方々へ向けて、実践的な知識とリアルな教訓をまとめた動画シリーズ、「起業を考えたら必ず読む本」動画版を本日、2025年9月10日から公開します。
【動画版の概要】
「成功者のアドバイスは聞くべきだが、成功してない人のアドバイスはむしろ危険」という考えに基づき、この動画では起業家やフリーランスが直面する現実と、成功への道を切り拓くためのヒントを具体的なエピソードと共に解説します。
動画は、起業したばかりの田中駿也氏が質問し、井上社長が答える対談形式です。井上社長の歯に衣着せぬトークと田中氏のユーモアが加わり、堅苦しいビジネス論ではない、楽しく学べる内容となっています。
▼動画で学べることの一部
起業前に知っておくべき現実と、よくある失敗談
失敗を避けるための具体的な対策
資金繰り、マーケティングなど、経営の重要なポイント
成功していない起業コンサルタントの話は毒にしかならない
本動画は、起業を夢見る人々が陥りがちな「理想と現実のギャップ」を埋め、失敗の確率を最小限に抑えることを目的としています。机上の空論ではない、現場の生々しい情報や教訓が満載です。
【井上達也について】
弊社代表の井上達也が29歳の時に設立した株式会社フリーウェイジャパンは、創立34年の老舗クラウドシステム会社です。ユーザー数は60万を超え、国内最大手システムメーカーのひとつとして知られています。設立から今までは順風満帆ではなく、幾度となく会社の危機を乗り越えてきた経験は、起業の厳しさを物語っています。
▼主な著書
『起業を考えたら必ず読む本』http://www.amazon.co.jp/dp/4756918557/
『失敗しない起業家の戦い方』https://www.amazon.co.jp/dp/4756923690/
『【決定版】小さな会社の社長の戦い方』https://www.amazon.co.jp/dp/4756923690/他、16冊
【このような方におすすめです】
これからフリーランスとして独立を考えている方
起業準備中の方
起業はしたものの、日々の経営に悩んでいる方
【動画情報】
名称：「起業を考えたら必ず読む本」動画版
サブタイトル：～成功してない人のアドバイスは下り列車～
公開日：2025年9月10日
URL：https://youtu.be/dlqGZ1F63TE
この機会にぜひ、「起業を考えたら必ず読む本」動画版をご覧いただき、あなたの成功への第一歩を踏み出すヒントを見つけてください。
【株式会社フリーウェイジャパン】
フリーウェイジャパンは、会計・給与計算・勤怠管理などバックオフィス系業務をサポートするクラウド型サービス「フリーウェイシリーズ」の開発・提供を主な事業とする企業です。中小企業の業務をサポートすることが、日本経済の活性化につながるという信念のもと、起業家・フリーランスなどの小規模事業者を対象に「永久無料」でサービスを利用できる仕組みを実現しています。
【会社概要】
会社名 株式会社フリーウェイジャパン
代表者 代表取締役 井上 達也
設立 1991年3月19日
資本金 3,205万円
企業URL https://freeway-japan.com/
