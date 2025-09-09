全国のご当地鍋が静岡に集結！出店者エントリー開始「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025」開催決定

株式会社nonii

株式会社nonii（本社：静岡市、代表取締役：片寄裕介）は、「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025」を2025年11月22日（土）～24日（月・祝）にグランシップ広場（静岡市駿河区・JR東静岡駅徒歩3分）にて開催。

全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO

全国の鍋と静岡の魅力が融合する、心も体も温まる3日間

本イベントは、全国各地の「ご当地鍋」を一堂に集め、心もからだもホッとあたたまる3日間をお届けする秋のビッグイベントです。ご家族連れや友人同士、おひとりでも、幅広い世代に楽しんでいただける内容を予定している。





また、イベント開催にあたり、全国からの出店者募集を本日より開始しました。

全国のご当地鍋（おでん、ラーメン、スープなどの煮込み料理も含む）をはじめ、日本酒・ビールの飲み比べなど幅広いジャンルの出店を募集いたします。

博多・もつ鍋 ※イメージ写真北海道・石狩鍋 ※イメージ写真秋田・きりたんぽ鍋 ※イメージ写真広島・牡蠣土手鍋 ※イメージ写真

しぞ～かEXPO同時開催と体験あそびのエリアも

ご当地鍋だけでなく、静岡の食材を使ったグルメやスイーツ、特産品が集まる「しぞ～かEXPO」も同時開催。さらに、お子様も楽しめる焼き芋&マシュマロ焼き体験、青空図書館、移動式遊び場、駄菓子屋、ステージでのパフォーマンスやお菓子投げなど、様々な企画をご用意しております。

ふわふわドームジャンケン大会移動式遊び場ASOBO

県内イベントランキング1位の実績

県内イベントランキング1位イベント実績と集客力

株式会社noniiでは2023年から「おいもフェス SHIZUOKA」を開催。

2024年・2025年と静岡新聞SBS@S及びウォーカープラスの県内イベントランキングをデイリーで2年連続1位を獲得の実績あり。2024年・2025年ともに1店舗の単日最高売上は100万円を超える。

おいもフェス SHIZUOKAの様子アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKAの様子

同じ運営チームによる本年8月に初開催された「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2025」でも2日間で1.3万名の動員があった。

今回のイベントでは広告予算で300万円を投じて来場者1.5万名を目標としており、大きなにぎわいが見込めます。

年4回 季節ごとに楽しめるイベントを開催

株式会社noniiで運営する年間イベント

静岡を「食」を通じて盛り上げたいという想いから

「春」「夏」「秋」「冬」の四季を通じて年間でイベントを企画し、

2023年の立ち上げから、毎年開催している春の一大イベント「おいもフェス SHIZUOKA」

2025年に全国のアイスとアジアンフードを集結させた夏の「アイスフェス &アジアン夜市 SHIZUOKA」

秋は静岡県の中心部に位置するグランシップ広場にて初の「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA」を大規模開催。

冬には駿府城公園にてランタンと共にあたたかな灯りに包まれる幻想的な夜の「クリスマスマーケット」を準備中。

直近の年間開催スケジュール（予定）

■ 全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA（初開催・準備中）

会場：静岡市・グランシップ広場

日程：2025年11月22日（土）～24日（月）

■ クリスマスランタンナイト（初開催・準備中）

会場：静岡市・駿府城公園

日程：2025年12月19日（金）～21日（日）

■ おいもフェス SHIZUOKA（第5回）

公式サイト：https://oimofes.jp

会場：静岡市・グランシップ広場

日程：2026年3月6日（金）～8日（日）

■ アイスフェス&アジアン夜市 SHIZUOKA（第2回）

公式サイト：https://ice-asian.jp

会場：静岡市・駿府城公園

日程：2026年7月25日（土）～26日（日）

代表コメント

株式会社nonii 代表取締役 片寄裕介（いもたろう）

「おいも」と「食」でつなぐ、まち・ひと・笑顔

どうして「おいも屋さんなのに鍋のイベントを？」とよく聞かれます。

正直に言うと・・ただただ鍋が好きだからです！

甘いおいもを食べすぎて、しょっぱいものも恋しくなってしまったのかもしれません。

でも、「おいも」と「鍋」って共通点があるんです。

おいもも鍋も、食べると不思議とこころもお腹もホッっとする食だということです。

「食」は世代や価値観も飛び越えて、一緒に元気に笑顔になれる

ひとと地域をつないでくれるものだと

「おいも屋さん」になって、たくさんのひとと繋がって感じてきたからこそ、このしあわせを静岡のみなさんにも届けたい！

皆様のお力添えを心よりお待ちしております！

いもたろう

イベント開催概要

全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA & しぞ～かEXPO 2025

2025年11月22日(土)～24日(月祝)

土・日: 11時～20時 / 月祝: 11時～19時

グランシップ広場（静岡県静岡市駿河区東静岡２丁目３－１）

入場料: 500円

来場目標: 15,000人

出店者エントリー方法

募集内容:

１. ご当地鍋：全国の鍋料理、おでん、ラーメン、スープ等の煮込み料理 等

PR強化のAブースと、標準的なBブースをご用意。固定出店料＋歩合制

２. しぞ～かEXPO：静岡の食材を使用したグルメ、スイーツ、特産品、お酒、ビール等

テント（持ち込み）またはキッチンカーでの出店。固定出店料のみ 。1日からの出店も可能です 。

［募集要項資料］：

エントリー期間：2025年9月9日（火）～ 2025年9月30日(火)出店者発表：2025年10月10日(金)

出店者エントリー資料_全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025

https://drive.google.com/file/d/1M73XdrmuhYRCFyRkjdPxG0jx3mjTOL2-/view?usp=drive_link

［応募方法］：下記Googleフォームよりお申し込みください。

飲食店出店者エントリーフォーム：

https://forms.gle/oWsSwXEJNwkoioRS7

問い合わせ先

株式会社nonii

代表取締役 片寄 裕介

静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1

TEL：054-395-7408

E-mail：info@nabe-matsuri.jp

公式HP：https://nabe-matsuri.jp

Instagram：@nabe.matsuri(https://www.instagram.com/nabe.matsuri/)