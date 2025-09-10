こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【IPU・環太平洋大学】岡山で教育の未来を紡ぐ夏 ― ピアノに理科実験、学びと成長を分かち合う夏の学校教員講習会・研修会
IPU・環太平洋大学（岡山市東区）こども発達学科の髙粼展好准教授は8月21日、岡山県の高等学校の家庭科教員を対象とした「音楽・リズム表現指導者講習会」（主催：岡山県高等学校家庭科教育協会技術検定部会）で講師を務め、ピアノ弾き歌いなどについての指導法を伝授した。同日には、県内小学校の理科教員約90名を対象とした夏季研修会（主催：岡山県小学校教育研究会理科部会）も開催。IPUの理科教師塾®・平松茂塾頭（特任教授）の講義や同大の学生による模擬授業などが行われた。また、参加教員のうち同塾の出身者4名も、サポート役として実験・演習を支援した。
◆音楽・リズム表現指導者講習会（8月21日）
岡山県立総社高等学校において行われ、IPUの髙粼准教授が講師を務めた。苦手意識を持つ教員も多いピアノ弾き歌いやリズム指導法の研修を実施。授業ですぐに活かせる実践的な指導法を伝え、参加した高校教員から高い評価を得た。
◆岡山県小学校教育研究会 理科部会 夏季研修会（8月21日）
毎年、環太平洋大学での開催が恒例となった小学校理科教員向けの研修会で、県内の小学校教員約90名が参加した。理科教師塾®の平松塾頭による講義と演習があり、IPUの学生も小学校教員に対して模擬授業を実施。参加教員のうち4名が同塾の出身で、学生による模擬授業や実験・演習のサポート役となった。参加した小学校教員からは「授業ですぐに活かせる」「取り組むハードルが下がった」と、好評を博した。
▼本件に関する問い合わせ先
大学評価・IR室
井上聡
住所：岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721
TEL：0862015240
FAX：0869080220
メール：s.inoue@ipu-japan.ac.jp
