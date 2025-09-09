幹部向け適性診断×幹部研修で新たな人材育成アプローチをご提案！グローバル人材・次世代管理職育成をセミナーとブース展示でご紹介。「第17回 HR EXPO［秋］」「第1回 理想の管理職EXPO」に出展

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に開催される「総務・人事・経理Week［秋］」内の「第17回 HR EXPO［秋］」および「第1回 理想の管理職EXPO」に出展いたします。また、「第1回 理想の管理職EXPO」にて講演を行います。URL：https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/register.html?code=1436981829113967-JD0(https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/register.html?code=1436981829113967-JD0)

１．「HR EXPO」および「理想の管理職EXPO」について

「HR EXPO」は、「人事DX」「採用支援」「教育・研修」「従業員エンゲージメント向上」「人的資本経営推進」など、HR向けサービスが集結する展示会です。さらに、同時開催される「理想の管理職EXPO」は、管理職向けに特化した新たな展示会です。管理職向けの製品・サービスを提供する企業が出展するほか、多数のカンファレンスも実施されます。また、管理職に役立つ書籍をその場で購入できる書籍コーナーや、管理職同士が交流できるイベントも企画されております。

２．タナベコンサルティングのブース／講演について

「第17回 HR EXPO［秋］」の出展ブースでは、ハーバード・ビジネス・スクールで20年以上教鞭を執られた竹内 弘高 氏が監修し、国内外で活躍する多様なプロフェッショナルが講師として出演するオンライン学習プログラム「グローバル人材認定プログラム」を展示し、グローバル社会で価値を創造するグローバル人材育成をご紹介いたします。

「第1回 理想の管理職EXPO」の出展ブースでは、幹部の適性を可視化するサーベイ・アセスメントツールである「Leader KARTE」や、タナベコンサルティングが提供する幹部研修をご紹介いたします。組織の未来を担う幹部人材を育成するためには、適性・課題の可視化と実践的な研修が不可欠です。リーダー向け適性診断と幹部候補のスキルを磨く研修を組み合わせ、個々の強みを最大限に引き出す新たなアプローチをご提案いたします。

また、9月11日（木）14:10～14:40に「第1回 理想の管理職EXPO」で開催されるセミナーにおいて、タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 戦略総合研究所 本部長 細江 一樹が登壇。「プレイングマネージャーを超える！ 組織を成長に導く次世代管理職育成」をテーマに、組織の成長を促進するための戦略思考や人材育成、組織推進力を兼ね備えた管理職像について、具体的な実例を交えながらお話いたします。

３．展示会概要

・名称：「第17回 HR EXPO［秋］」「第1回 理想の管理職EXPO」

・会期：2025年9月10日（水）～12（金）

・会場：幕張メッセ

・主催：RX Japan 株式会社

・当社ブース

：「第17回 HR EXPO［秋］」（６ホール）小間番号16-50

：「第1回 理想の管理職EXPO」（7ホール）小間番号25-24

・セミナー会場：「第1回 理想の管理職EXPO」7ホール内 Room D

・公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html/

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。