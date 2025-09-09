5,000人で大検証！　じゃんけんの勝率は本当に3分の1？　大阪・関西万博スペシャルサポーターのQuizKnockが、素朴な疑問を解き明かすイベントを開催

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、8月24日（日）、大阪・関西万博にて、イベント「QuizKnockと大検証！！～あなたの疑問を解決します～」を開催しました。会場となったEXPO アリーナ「Matsuri」には、5000名を超える参加者が詰めかけました。

QuizKnockは大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めています。

開演時間の16時30分になると、QuizKnockメンバーの伊沢拓司、ふくらP、河村拓哉の3名がステージ上に登場。「QuizKnockと大検証！！～あなたの疑問を解決します～」というタイトルの通り、事前に募集した「あなたの疑問」に対して、実験や検証企画を通して答えを出していくというイベントの趣旨を説明しました。

1つ目の疑問：ある人がイメチェンをしたら、どの程度その人と認識できるの？

この疑問を解き明かすため、実は来場者の入場中、"イメチェン"したメンバーの東言がスタッフとして働いていたことが明かされました。野球帽、メガネ、マスクをつけた東言の写真がスクリーンに映し出されると、会場からは大きなどよめきが起こりました。

東言が担当していたのは複数ある窓口の一つで、時間も限られていたため、実際に接客をしたのは158名。その中で東言の存在に気づいた方はわずか1、2名で、「軽い変装でも、意識していないと本人だと気づくのは難しい」という結論が示されました。

2つ目の疑問：クイズ対決の時、早押しボタンのコードが長い人は不利になる？

メンバーからも「これは気になっていた」という声が上がったこの疑問。早押し機に「5m」と「100m」のコードをつなぎ、ハンデが生まれるかを実験しました。

具体的な実験内容としては、早押し機に100mのコードと5mのコードをつなぎ、差が出るかを試してみるというもの。5mの東言と100mの伊沢拓司で早押しクイズ対決をしたところ東言が勝利！……したのですが、これではボタンを押すのが早かったのか、コードの影響によるものなのかは判断できません。

というわけで今度はやり方を変え、木のブロックを使って2つのボタンを同時に押してみることにします。メンバーを入れ替えながら何度か試してみたところ、5mと100mはほぼ同じくらい点灯する結果に。どうやら差はなさそうです。

実験ののち、河村から理論的な解説もなされました。ケーブルの中を電気が伝わる速さと、早押し機の親機が電気信号のズレを認識できる限界を勘案すると、ケーブルが6～7kmの長さになると両者に差が生じることになるのだそう。大阪・関西万博の会場にある「大屋根リング」でも全周約2kmですから、とんでもない長さが必要になることがわかります。つまりケーブルの長さは、早押しクイズの有利・不利にはほとんど関係がないというのが結論です。

3つ目の疑問：SDGsは2030年までに達成される？ 私たちにできることは？

大きな疑問に対して答えを出すため、ここではゲストとして大阪・関西万博国連パビリオンから館長の市川奈緒美さん、コミュニケーション・マネージャーの寺井浩介さんの2名をお招きしました。

参加者も交えたクイズを通して、国連が解決しようとしている社会課題や取り組みの現状について解説。「マツタケが絶滅危惧種に指定されている」という事実には、会場からは驚きの声が上がりました。

寺井さんによると、新型コロナウイルス感染症の流行や新たな紛争の勃発などにより、目標達成への道のりは厳しくなっているのが現状とのこと。しかし、SDGsが示すのは人類が長期的に取り組むべき課題であり、だからこそ一人ひとりが「自分にできること」を探し、学び、行動していくことが重要だと語られました。

大阪・関西万博国連パビリオン館長の市川奈緒美さん同館コミュニケーション・マネージャーの寺井浩介さん

4つ目の疑問：じゃんけんで勝つ確率は本当に3分の1なの？

この疑問を解決するため、来場者には入場時にスタッフとじゃんけんをしてもらうという企画を実施していました（イメチェン中の東言は、このじゃんけん結果のカウントを担当していました）。集計の結果、総じゃんけん回数は5,232回、うち来場者の勝利数は1,704回となりました。勝率は約32.6％で、理論上の確率である約33.3％にきわめて近い数値です。

ふくらPからは、この結果の解釈について「大数の法則」を交えた説明がなされました。試行回数が少ないうちは確率が偏りますが、何千回と繰り返すことで理論値に近づいていきます。確率の考え方は、いま話題の生成AIの根幹とかかわることにも触れ、現代社会における重要性を伝えました。

最後には、こうした小さな好奇心が技術革新を生み出してきたこと、そして大阪・関西万博の会場にも数々の先端技術やアイデアが展示されていることが紹介され、イベントは大きな拍手の中で幕を閉じました。

