Video Agentでプレゼン/説明業務を自動化・効率化する「LOOV」が、カスタマーサクセスに特化をした新たなAI機能をリリース

株式会社LOOV

“最適な解説/説明 体験の自動化を実現する「LOOV」（ルーブ）” を展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人、以下LOOV）は、カスタマーサクセス（以下CS）領域でのプレゼンや解説活動を支援する新機能として、CS業務の目的に応じたVideo Agentの最適なシナリオフローや、トークスクリプトを自動生成できる新たなAI機能をリリースしました。

●機能リリースの背景

Video Agent「LOOV」新たなAI機能をリリース顧客対応時に発生しがちな「同じ説明を繰り返す非効率」からCS担当者を解放

近年、SaaSやサブスクリプションモデルの普及により、企業のカスタマーサクセス部門における「顧客との継続的な関係構築」の重要性が高まっています。しかし現場では、以下のような課題が浮き彫りになっています。

・繰り返し説明による工数増大

顧客オンボーディングや機能説明など、同じ内容を複数の顧客に対して何度も説明する必要があり、CS担当者の負担・工数が増大化している。

・対応品質のばらつき

担当者ごとの知識・経験差により、説明の粒度や精度が均一化されづらい。

・顧客満足度への影響

顧客視点では、タイムリーで適切な情報が得られないことが、満足度の低下や解約率上昇に直結するリスクとなる。

こうした課題に対し、LOOVはAIとVideo Agentを活用した「CS向けシナリオ自動生成機能」を開発し、顧客対応の生産性と品質の両立を支援します。

Video Agent「LOOV」のイメージ

●AIを用いた新機能の内容

CS活動における目的に応じて最適なVideo Agentを自動生成

今回追加されたのは、「Video Agentの用途や目的」を選択することで、最適なシナリオフローやトークスクリプトを自動生成できる機能です。以下のような目的に応じて、AIが最適なシナリオフローやセリフを自動設計します。

プレキックオフ（契約直後の説明や解説）

マニュアル補足/解説

Tipsの紹介や解説

課題別の追加提案

LOOV_AIを用いた新機能の全体像お問い合わせはこちら :https://www.loov.co.jp/contact/

●Video Agent「LOOV」について

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は既に180社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。「Video Agent」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。

これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。

「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/