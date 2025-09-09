「SHIPS」にReviCoの提供を開始！ECサイト/実店舗それぞれの購入者から多くのレビューを獲得し、サイト全体のCVRを改善！

株式会社ReviCo

レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」を提供する株式会社ReviCo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 直樹、以下、ReviCo）は、株式会社シップス（本社： 東京都中央区、代表取締役社長：原 裕章、以下、シップス）の公式ECサイト、「SHIPSオンラインストア」に、レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」の提供を開始し、効率的なレビュー獲得によるコンテンツ強化と、サイト全体のCVRの改善を同時に実現したことをお知らせいたします。

株式会社シップスについて

株式会社シップスは、1975年（昭和50年）に設立し、今年で創立50周年を迎えるアパレルブランドです。「STYLISH STANDARD」をコンセプトに、グローバルな視点で時代の空気感を感じながら、こだわりのスタイルを提案しています。「SHIPS」、「SHIPS any」を中心にメンズ、ウィメンズはもちろん、キッズまで幅広い年齢層に向け商品を展開しています。着心地の良さやデザインが高く評価されており、多くのお客様に支持されています。

SHIPSオンラインストア：https://www.shipsltd.co.jp/

「ReviCo」導入の背景

ReviCo導入以前はECサイトにレビューの機能を設置しておらず、以下のような課題を抱えていました。

- 購入者のリアルな評価や感想を得ることができていなかった- EC購入者のみではなく、実店舗の購入者からもレビューを集めたかった- 事業者目線ではなく、第三者目線のコンテンツで商品の魅力を伝えたかった- 商品詳細ページに、レビューの星評価と件数を表示することで、CVRを高めたかった- 質の高いレビューを集めることで、購入検討者の不安解消に繋げたかった- 収集したレビューを起点に、商品開発や、サイト改善、実店舗の接客改善に活かしたかった- Googleショッピングの広告枠にレビューの星評価を表示したかった

これらの課題を解決し、UI/UXの改善と、更なるサイト売上向上の実現に向けたソリューションとして、「ReviCo」が採用されました。

ReviCo導入後の効果

2025年5月からReviCoの提供を開始以降、以下の効果が出ております。

・サイト全体のCVRが、前年比で106%UP！

（2025年6月～7月の前年同期間と比較して、ディスカウント施策を減らしたにも関わらず、レビューが牽引しCVRを改善！）

・レビューを閲覧したユーザーのCVR（コンバージョンレート）が、非閲覧ユーザーと比較して、328%UP！

・収集したレビューのサイズ感の回答データをチャート形式で分かりやすく表示！

・レビュー投稿時に「靴のサイズ」など、SHIPS独自のアンケートを実施することで、自分に近い属性のレビュアーの声を参考にすることが可能に！

・ReviCo管理画面にてレビューを仕分けするために、「商品」や「サイト改善」などのラベルを付与し、レビューの二次活用を推進！

・Googleショッピングの広告枠にレビューの星評価の連携が可能に！

・全体レビュー投稿数のうち、ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン(※)の応募率が61.5%超え

※ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン：「ReviCo」、レビュー収集方法に関する特許を取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000111946.html)

株式会社シップス様からのコメント

株式会社シップス

DX部 デジタルマーケティング課 課長

茅野 充宏 様

レビューを今まで導入していなかった理由の一つに、お客様にレビューを書いていただけるかという不安がありました。

そんな中でReviCoを導入した一番の決め手は、お客様の投稿のしやすさや、ReviCo独自のプレゼント企画などによる、レビュー投稿率の高さでした。

実際に導入後の投稿率は高く、EC・店舗両方の購入に対してレビュー投稿できるようにしたこともあり、導入初期から多くの投稿をいただけています。

またサイト全体のCVRが、ReviCo導入以降前年同期間と比較して106%改善しており、レビューがさらに増えてくると、今まで以上の縦売れも期待できると考えています。

導入して、購入の最後の一押しとなるレビューは、カスタマージャーニーの中で、非常に重要なポイントになっていると実感しています。

ReviCoは、EC事業者様にとって更に価値の高いソリューションを提供するべく、今後も機能のアップデートや改善に注力して参ります。

ReviCoについて

「ReviCo」は、現在350以上のECサイトに導入されているレビューマーケティングプラットフォームです。

ECサイト・実店舗を問わず商品やサービスを体験した消費者から良質なレビューを数多く収集し、サイト内へ掲載します。また、データを分析しマーケティングに活用することでコンバージョン率の向上やユーザーコミュニケーションを促進させます。

ReviCoが費用・抽選・発送を全て負担し実施するプレゼントキャンペーン付きレビュー依頼メールの配信や、最短1ステップで投稿が完了する簡易な投稿フローにより、継続的にレビューを獲得できます。

収集したレビューは、ReviCoが用意するタグを設置するだけで簡単に表示ができ、高評価レビューランキングや画像一覧、スタッフレビューなど豊富なコンテンツ生成が可能です。

設立：2022年10月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役 高橋 直樹

株主構成：株式会社ソフトクリエイトホールディングス 100%

事業内容： “自走する”レビューマーケティングプラットフォーム『ReviCo』の開発・販売

本当に良い商品に出会えるポータルサイト「ReviCoポータル」はこちら：

