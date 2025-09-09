公共交通機関の時刻表や運行ルートをまとめたGTFSデータの活用を学ぶ　第20回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」を開催

マップボックス・ジャパン合同会社

デジタル地図開発のリーディングカンパニーであるマップボックス社が運営協力する、第20回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」（主催：青山学院大学 古橋研究室）が2025年9月29日(月)19:00～21:00にオンラインにて開催されます。参加は無料で、事前申し込みが必要です。

「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」は、デジタル地図開発プラットフォーム「Mapbox」を提供するマップボックス社 と、「OpenStreetMapユーザーコミュニティ」の交流イベントです。本ミートアップは、地図業界の発展を目的に、未来のウェブ地図のあり方について様々な立場の方々がフラットに語る場として、マップボックス社と青山学院大学古橋研究室が中心となり、2019年10月より開催してきました。

第20回テーマ：『公共交通の可視化がオモシロイ！ ～これからのGTFS活用術～』

現代社会において、複数の交通機関を組み合わせた最適なルート提案や決済まで可能なMaaS（Mobility as a Service）は主流になりつつあり、サービス向上のため各社がしのぎを削っています。このようなサービスの実現の際に課題となるのが、時刻表やルート、遅延情報の共有ですが、こういった公共交通機関の情報を共有するための統一されたデータフォーマットであるGTFS（General Transit Feed Specification）の登場によって、相互運用性が高まり社会全体の利便性は向上しています。

このGTFSデータは、ナビゲーション・乗換案内に限らず、Mapbox GL JS を活用した Mini Tokyo 3D （https://minitokyo3d.com/）やGTFS BOX（https://nagix.github.io/gtfs-box/）のように、エンターテイメント性の高いデータ可視化事例にも活用されています。さらに、生成AIの技術進歩に伴って、今までエンドユーザー側にいた多くの人々が、自分の目的だけにフォーカスした公共交通の可視化が実現できる時代が始まりました。

本ミートアップは、このようなGTFSデータ利活用の現状とその未来について有識者と議論します。

■第20回「mapbox/OpenStreetMap Online meetup」概要

名称 ：mapbox/OpenStreetMap Online meetup #20

開催日時 ：2025年9月29日(月) 19:00～21:00

主催 ：青山学院大学 古橋研究室

協力 ：マップボックス社、NPO法人CrisisMappers Japan（災害ドローン救援隊DRONEBI RD/JapanFlyingLabs）、OSGeo.JP、OpenStreetMap Foundation Japan

参加費 ：無料

申込み ：https://mapboxjpmeetup20.peatix.com/

参加方法 ：オンライン（事前申込後にZoom ウェビナーURLをご案内）

公式ハッシュタグ：#mapboxjpmeetup

行動規範 Code of Conduct：https://github.com/furuhashilab/README/issues/4

■プログラムスケジュール ※変更となる可能性があります。

19:00-19:05 オープニング 古橋 大地（青山学院大学 教授）

19:05-19:10 挨拶 矢澤 良紀（Director, Technical Account Manager, Mapbox）

19:10-19:20 「本日の趣旨説明とイタリアのGTFS事情」古橋 大地（青山学院大学 教授）

19:20-19:40 「GTFSの現状について」伊藤 昌毅 様（東京大学 准教授）

19:40-20:00 「GTFS BOX」 草薙 昭彦 様（Mapbox Japan Ambassador）

20:00-20:20 パネルディスカッション： 司会 - 古橋 大地（青山学院大学 教授）

- 伊藤 昌毅 様（東京大学 准教授）

- 草薙 昭彦 様（Mapbox Japan Ambassador）

- にゃんこそば 様（Mapbox Japan Ambassador）

- 矢澤 良紀（Director, Technical Account Manager, Mapbox）

20:20-20:35 State of the Mapbox

20:35-20:55 Lightning Talks

20:55-21:00 クロージングと次回予告 古橋 大地（青山学院大学 教授）

21:00 閉会

■マップボックス・ジャパン合同会社 会社概要

日本本社： 東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立： 2020 年3月10日

事業内容： 1. Mapbox Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

URL：https://www.mapbox.jp