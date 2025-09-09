三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、文化庁より「令和7年度総合的なアニメーション人材に関する実証研究事業」を受託しています。このたび、アニメーション制作における人材育成プログラムの実践・情報提供事業への参加企業の募集を開始しましたので、お知らせいたします。

概要・事業内容

昨今、アニメーション制作の現場では人手不足が深刻化しており、人材の育成・確保が急務となっています。

そこで、文化庁は、令和７年度より、アニメーション制作会社と教育機関等による、アニメーション人材育成に関するプラットフォームを構築することとしました。

本プラットフォームでは、制作現場のニーズや最新の制作技術等を反映した人材育成プログラムを企画することを目的として、実態調査や人材育成プログラムの実践に関する情報を提供いただく取組を行っていきます。

理想的な人材育成プログラムを企画していくに当たり、今回、制作会社様の中で現在行われている人材育成の取組を実践いただき、情報提供いただく事業を実施します。

事業についての詳細は、こちらのウェブサイトをご参照ください。

https://www.bunka.go.jp/animepf/