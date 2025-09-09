秋スイーツ約４０種が期間限定で大集結　『秋菓子に恋する３週間』開催

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅に隣接し、約７０の菓子ブランドがそろう大丸東京店の和洋菓子売場では、この時期、今が旬の栗や芋、ぶどうなど秋の味覚が満載のスイーツや、秋ならではのモチーフのお菓子が勢揃い！バイヤーが厳選したとっておきの秋のお菓子を約４０種販売します。更に、期間限定ＰＯＰ ＵＰショップの秋ならではのスイーツも登場。３３種がエントリーする秋菓子の人気投票も開催いたします。和洋菓子売場フロア全体で秋を感じることができる、今だけの「秋菓子に恋する３週間」をどうぞお楽しみください。

栗スイーツ

〈バターステイツ〉「マロンシーズン」とろける芳醇モンブラン 刻みマロングラッセ入り（３個入） １,２９６円／１階

中には２種類のマロンペーストで作ったマロンクリームとなめらかなラムクリームがマロングラッセを抱きこんで。

〈トップス〉モンブラン（縦１０×横６×高さ３.８cm） １,７８２円／１階

マロングラッセ入りムースをアーモンドスポンジで包みイタリア産栗のクリームで飾りました。

※９／１６（火）～

〈森幸四郎〉森幸四郎のどら焼き（栗あん）（１個） ２３７円／１階

こだわりの皮で、香り豊かな栗の餡を挟んだ季節限定商品です。

〈アンテノール〉利平栗のモンブラン ７５６円／１階

利平栗の香り豊かなクリームに、ほうじ茶のブリュレが絶妙な組み合わせです。

〈モロゾフ〉モンブランプリン（熊本県産利平栗使用）（１個） ４８６円／１階

「栗の王様」ともいわれる「利平栗」は、大粒で甘みが強いのが特長。利平栗の甘みと食感を残したマロンクリームを、モロゾフ人気のカスタードプリンの上にたっぷりと絞りました。

〈フェスティバロ〉ドゥーブルマロン（５個入） １,６００円／地階

黄金芋のレアケーキ「ラブリー」に特製マロンガナッシュと２種類のマロンクリームを合わせた大人味のレアケーキです。

〈アンリ・シャルパンティエ〉焼き栗モンブラン（４個入） １,２４２円／地階

しっとり生地の上にマロンペーストを贅沢に絞りました。秋冬限定の商品です。

※なくなり次第終了

〈銀座あけぼの〉白玉栗大福（１個） ３２４円／１階

栗がまるごと入ったもちもちの秋だけの限定大福。

〈鶴屋吉信〉京観世 栗（１個） ４３２円／１階

栗羊羹にきざみ栗をちりばめた、栗たっぷりの京観世。

〈叶匠壽庵〉豊純栗（１本） １,２９６円／１階

ほくほく、しっとりの栗本来の美味しさを。

〈旬果瞬菓共楽堂〉ほくほ栗（４個入） １,２９６円／地階

裏ごしした栗に、生クリーム、卵黄などをたっぷりと加えた和風なスイートマロン。見た目も可愛い秋冬限定の商品です。

〈モンロワール〉ラヴィアンショコラ マロン（１６０ｇ） １,３８２円／地階

マロン風味のチョコレートに２種のシュガークランチとホワイトクランチをトッピングした秋の限定商品です

芋スイーツ

〈Ｎ.Ｙ.Ｃ.ＳＡＮＤ〉Ｎ.Ｙ.スイートポテトキャラメルサンド（８個入） ２,１６０円／１階

ほっくりとしたスイートポテト香る秋のくちどけ。

〈プレスバターサンド〉バターサンド〈蜜芋バター〉（５個入） １,５１２円／地階

国産の安納芋ペーストやパウダーを使用したねっとり食感の蜜芋バターキャラメルと濃厚な蜜芋バタークリームをたっぷりサンド。

〈京橋千疋屋〉お芋とりんごのロール１２ｃｍ １,７２８円／地階

さつまいもペーストを混ぜ込んだ優しい甘さの生クリームに紅玉りんご煮を合わせた秋の味覚たっぷりのロールケーキです。

〈おいもやさん興伸〉スイートポテト（５個入） ２,０００円／地階

今秋とれたての新芋で作りました。手づくりスイートポテト是非ご賞味ください。

秋モチーフ・秋限定スイーツ

〈源吉兆庵〉梨宝果（２個入） ３,５６４円／１階

すりおろした果肉たっぷりのぜりぃで、とろけるようなラ・フランスを包みました。

〈アンテノール〉シャインマスカットと巨峰のデコレーション直径約１４.５ｃｍ ４,８６０円／１階

シャインマスカットと巨峰を贅沢に使用。ミルク感豊かなクリーム、苺、２色ぶどうを、しっとり焼き上げたスポンジケーキにサンドしました。

〈ねんりん家〉秋限定 ひとくちバーム詰合せ（４種１０個入） ２,９１６円／１階

安納芋のペーストを生地に練りこんだ「蜜芋バター」入りバームクーヘンを一度に味わえる、ひとくちサイズのセット。

〈麻布かりんと〉秋フルーツミックスかりんと（６０ｇ） ４８６円／１階

マロングラッセ、アップルパイ、レーズンの秋らしいミックスです。

〈サブレミシェル〉ヴォヤージュサブレ秋のギフト缶 パリ（２８５ｇ） ３,９９６円／１階

秋のパリを訪れたミシェルの想い出をいっぱいに詰め合わせた限定缶です。

〈両口屋是清〉峰のもみじ（２００ｇ） １,４０４円／１階

餡村雨に優しい甘さの渋皮栗をはさみ、秋の風情とともに風味豊かに仕上げた棹菓子です。

〈パパブブレ〉グレープミックス１袋４０ｇ ７４０円／地階

ぶどう好きにオススメ。１袋で５種類のぶどうが楽しめます。

〈ピエール・エルメ・パリ〉サブレ詰合わせ １,２９６円／１階

サブレ オ グレン ド ポティロン ５枚入（オートミールとパンプキンシード入りサブレ）普段は味わえない期間限定のサブレです。

※価格は全て税込です。

「２０２５年秋菓子に恋する３週間」人気投票開催！

期間中、大丸松坂屋のカードまたは大丸・松坂屋アプリをご利用の上、１階・地階菓子売場（地階千疋屋・パパブブレ・プレスバターサンド含む）で税込５００円以上お買い上げいただいたお客様へ投票用紙（レシートクーポン）をお渡しします。対象の３３種類の中から一番食べてみたい秋菓子の商品番号をご記入のうえ、投票ＢＯＸにご投函ください。ご投票いただいたお客様の中から抽選で１０名様に、人気投票で１位を獲得した商品をプレゼントいたします。

※賞品が冷蔵品など一部の商品は、引換券となります。

■投票期間 ２０２５年９月１０日（水）～９月２１日（日）

■投票場所 １階案内所前・地階〈鈴波〉前に設置しているＢＯＸ

■ランキング上位発表 ２０２５年９月２３日（火）～９月３０日（火）の期間、ＨＰにて発表します。