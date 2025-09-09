RESERVA予約システム、教育機関の業務改善DXを支援する情報サイト「RESERVA ac」を全面リニューアル

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、大学・大学院、専門学校、高校など教育機関の業務改善DXに特化した情報サイト「RESERVA ac（レゼルバ・エーシー）」を全面リニューアルしました。進路相談予約、施設利用予約、オープンキャンパスの参加者管理など、教育現場の幅広い利用シーンに対応するDX施策をわかりやすく紹介し、導入事例や用途別の予約システム活用方法も公開しています。本リニューアルにより、教育機関における予約業務の効率化と利用者の利便性向上を同時に支援し、学内DX推進をさらに後押しします。

「RESERVA ac」公式サイト :https://ac.reserva.be/

■RESERVA概要

RESERVA（レゼルバ）は、教育業、金融業、観光業などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。35万社以上に導入されており、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。「RESERVA ac」は、教育機関が抱える健康診断や施設利用の予約・利用者管理にかかわる課題解決に特化した情報サイトで、予約システムを活用した効率化と、学生や教職員の利便性向上に関する情報を発信しています。

■リニューアルの背景

近年、教育機関では、進路相談やオープンキャンパス、施設利用の在り方が多様化し、学生や保護者との接点の持ち方も広がりを見せています。一方で、特に申込受付の効率化、参加者情報の事前収集、イベント当日の円滑な運営といった課題は早急に対応が求められており、教育現場の重要なテーマとなっています。こうした需要を受け、当社は教育機関のDX推進を支援するため、導入事例や機能活用法を体系的に整理し、よりわかりやすく情報を発信できるよう、教育機関向け専門サイト「RESERVA ac」を全面的にリニューアルするに至りました。

「予約時アンケート機能」のイメージ画面

■関連機能の紹介

・予約時アンケート機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-advance-reservation/)：オープンキャンパスや進路相談で事前に希望内容をヒアリング

・複数料金設定機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-multiple-prices-school-event/)：学生・一般など、利用者区分ごとに異なる料金を設定可能

・多言語設定機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-multilingual-function/)：複数言語での予約サイト表示が可能で、留学生向けにも対応

■関連リンク

・教育機関向け予約管理システム「RESERVA」が国立・私立大学200校への導入を達成！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000049555.html)

・デジタル時代の大学生活支援｜DXが実現する進化したサポート体制(https://ac.reserva.be/univercity-dx-life-support/)

当社では今後も、大学・教育機関における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な情報発信を強化してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp