歩行負担を最大9割削減。低コストで搬送業務を自動化する台車牽引ソリューション「Carry Link」を発表

株式会社フジテックス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：一森雄介、以下「フジテックス」）は、株式会社ロジカルイノベーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：堀之内 和光）および株式会社モノリクス（本社：東京都文京区、代表取締役：齋藤 紀之）と共同で、倉庫や工場における搬送業務を効率化する台車牽引ソリューション「Carry Link（キャリーリンク）」を開発し、この度発表しました。

本ソリューションは、既存の台車に装着するだけで、作業員の歩行負担を大幅に軽減し、搬送業務を省力化します。初期費用や大規模な工事が不要なため、導入したその日から人手不足の解消と生産性向上に貢献します。

なお、本機器は、2025年9月10日（水）から12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」に出展します。

開発の背景：なぜ今、「Carry Link」が必要なのか？

EC市場の急拡大と労働人口の減少により、物流・搬送業務の効率化は喫緊の課題です。倉庫や工場では、搬送のために作業員が1日に数キロメートルも歩くことが珍しくありません。この身体的・精神的な負担は、生産性の低下や離職率上昇の大きな原因となっています。

これまで、この課題を解決する手段としてAMR（自律走行搬送ロボット）やAGV（無人搬送車）が注目されてきました。しかし、これらの導入には高額な初期費用に加え、大規模な倉庫のレイアウト変更が必要となるため、多くの企業にとって大きな障壁となっていました。

「Carry Link」は、こうした課題を解決するために生まれました。大規模な投資や複雑な工事は一切不要で、既存の設備をそのまま活かして導入できます。作業員の歩行負担を最大9割削減し、作業効率と安全性を飛躍的に向上させるとともに、従業員にとってより働きやすい職場環境を創出します。

製品特徴：歩く負担をなくし、運搬を劇的に効率化

「Carry Link」は、作業員の歩行負担を劇的に軽減し、倉庫や工場での運搬作業を効率化する革新的なソリューションです。

【直感的な操作性】体重移動で直感的に操作できるため、特別な訓練がなくても誰でもすぐに使いこなせます。最高時速10km/hでスムーズに移動し、体重移動と補助のハンドルで安全に停止できます。

【高い運搬能力と走行性能】最大500kgの荷物をけん引可能です。フル充電で最大30km走行できるため、長距離・複数回の往復搬送も安心です。

【低コストでスピーディーな導入】既存の台車に装着するだけで使用できるため、新規の台車購入や大規模な工事は不要です。導入後すぐに効果を実感でき、コストを抑えながら搬送業務を自動化できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yUD0N6ISEUQ ]

「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」出展概要

展示会では、「Carry Link」に実際にご試乗いただき、その操作性やけん引能力を直接お確かめいただけます。

- 会期： 2025年9月10日(水)～12日(金) / 10:00～17:00- 会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）東4-8ホール- ブース番号： 東 7-406- 来場方法： 事前登録により入場無料(https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000103(https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000103))

株式会社フジテックスは、お客様の様々な課題に対し、国内外の最新情報やデータ分析に基づいた改善策を提案し、最適な製品・サービス・情報を提供しています。

人手不足が深刻化し、自動化やDXによる競争力強化が求められる現代において、私たちは単なる製品提供にとどまらず、お客様の事業特性に合わせた最適なソリューションを提案することで、物流・製造現場の課題を本質的に解決し、持続的な成長を支援してまいります。

