生前費用無料、手続きの負担もなし。墓じまいを御逝去後に丸ごと任せられる「墓じまいプラス」登場。

一般社団法人 全国孤独死防止協会

一般社団法人あなたの身寄りプラス（所在地：神奈川県横浜市神奈川区／代表：飯島重善）は、御逝去後の墓じまいを一括して代行するサービス「墓じまいプラス」を2025年9月9日より提供開始します。

これまでは一部の方のみに限定していたサービスをリニューアルし、介護施設および高齢者専用住宅にご入居中の方に向けて包括的に提供します。

背景

厚生労働省の統計によると、墓じまい・改葬の件数は2013年度の約8.8万件から2023年度には約16.6万件と、10年間で約2倍に急増しています。

需要が加速する一方、「費用面の不安」「手続きの難しさ」「自分の手で一族の墓じまいを行うことへの心理的抵抗」などの理由から、墓じまいに踏み切れない方も少なくありません。

そんな方々の不安を解消し、生前費用ゼロで墓じまいを代行するサービス、それが「墓じまいプラス」です。

「墓じまいプラス」の特徴

1. 生前費用が完全無料

生前に、お墓の保存期間、墓じまいした後の埋葬内容などを公正証書にて取り決めさせていただきます。公正証書の作成および保管は無料で、出張費、面談費用等も不要です。生前にかかる費用は一切ございません。

2. 面倒な手続きは必要なし

御利用者様は生前に公正証書のみ作成いただければ、契約した公正証書に基づき、墓じまい費用の精算や寺院との離檀料交渉など、御逝去後の一連の手続きを弊協会が一括で代行します。

3. 心理的なご負担を軽減

お墓を手放すことに対し、「ご先祖様に申し訳ない」という思いから決断できない方は少なくありません。「墓じまいプラス」では、生前にご自身の手で墓じまいを行う必要がなく、御逝去後に弊協会が責任を持って対応します。これにより、ご利用者様の心理的負担を大きく軽減します。

サービス概要

サービス名：墓じまいプラス

提供開始日：2025年9月9日

対象者：介護施設・高齢者専用住宅に入居し、親族がいない方

料金：生前費用無料（御逝去後、公正証書に基づく実費精算）

※注意事項

・介護施設及び高齢者専用住宅に入居されている方限定のサービスになります。

・御親族がいない方のみの限定サービスになります。

・生活保護受給者の方は行政主体になって埋葬等を行いますので、本サービスは御利用できません。

・あくまで生前での費用はいただいておりませんが、公正証書にて実費精算をしていただく方法になります。

・弊協会独自の審査方法があるため、審査通過しない場合には本サービスの御利用はできません。

会社概要

団体名：一般社団法人 あなたの身寄りプラス

代表者：代表理事 飯島重善

所在地：〒221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3-23-10 ドレスデンリュー103

設立：2019年9月

活動内容：施設入居時等の身元保証人・死後事務契約・任意後見契約・火葬及び喪主代行等

Webサイト：https://kodokushi-boushi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/anata.no.miyori.plus/