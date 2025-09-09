°å»Õ¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡×Æ¯¤¤¿¤¤¤È²óÅú 60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÇ¯¼ý¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âºê Æ©¡¢°Ê²¼¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢60Âå°Ê¹ß¤Î°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÇ¯¼ý¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°å»Õ¤ÎËÜ²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Executive summary
°å»Õ¤Î½¢Ï«°Õ¸þ¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½
¡¦70Âå°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¿¤¤°å»Õ¤Ï6³äÄ¶¨¡¨¡¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡×´õË¾¤¬ºÇÂ¿
¡¦¾ï¶Ð¤«¤éÈó¾ï¶Ð¤Ø¡£Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È
¡¦¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡© 60Âå°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯ÂåÊÌ¤Î½¢Ï«°Õ¸þ
60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï
¡¦°å»Õ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÈÄÌ¶ÐÉéÃ´¤Î·Ú¤µ¡É¤È¡È¿ÈÂÎÅª¤Ê³Ú¤µ¡É¤¬ºÇÂ¿
¡¦´õË¾Ç¯¼ý¤Ï¡Ö1000Ëü～1200Ëü±ß¡×¥¾ー¥ó¤¬ºÇÂ¿
Êó½·¤ÈÉÔ°Â¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
¡¦Ç¯¼ý°Ý»ý¤òË¾¤àÍýÍ³¤Ï¡ÈÀ¸³è¤Î°ÂÄê¡É¤È¡È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É
¡¦¡È¸º¼ý¤Ç¤âµöÍÆ¡É¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô
¡¦60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¡ÈÂÎÎÏ¡¦½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡É¤ä¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É
¡¦¡È°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡É¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤«¤é¸«¤¨¤ë´õË¾¤È³ëÆ£
°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬°ìÁØ¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°å»Õ¤Î¡Ö60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢60Âå°Ê¹ß¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÎÏÅª¡¦¿´ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤Î¼è¤êÊý¡¢Ç¯¼ý¤äÌò³ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤Êý¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î°å»Õ393¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö60Âå°Ê¹ß¤Î°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÇ¯¼ý¤ÎÅ¸Ë¾¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤äÇ¯¼ý¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢ÉÔ°Â¡¦ÌÂ¤¤¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤¬Ä¹¤¯ÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°å»Õ¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡×Æ¯¤¤¿¤¤¤È²óÅú¡£¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¡×ÇÉ¤â2³ä°Ê¾å
°å»Õ¤Ë¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡Ê24.2¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö70Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê12.0¡ó¡Ë¡×¡Ö80Âå¤Þ¤Ç¡Ê5.9¡ó¡Ë¡×¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ê20.4¡ó¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢70Âå°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë°å»Õ¤¬Á´ÂÎ¤Î6³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Äê¡Ê9.2¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â¸«¤é¤ì¡¢60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌÀ³Î¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢30Âå°Ê²¼¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤¬¡Ö60Âå¤Þ¤Ç¡×Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬3³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¡¢ÌÀ³Î¤ÊÇ¯Îð¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤¯°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢40Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê24.7¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡Ê20.0¡ó¡Ë¡×¡Ö60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê17.6¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤Ç¤â¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡Ê22.7¡ó¡Ë¡×¡Ö60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê19.6¡ó¡Ë¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤ÊÇ¯Îð¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿°å»Õ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
60Âå¤Ç¤Ï¡¢¡Ö70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¡Ê33.6¡ó¡Ë¡×¡Ö70Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê17.2¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿70Âå¤â¸½ÌòÇÉ¤¬ÌóÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£70Âå°Ê¾å¤Î°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö80Âå¤Þ¤Ç¡Ê31.7¡ó¡Ë¡×¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ê19.5¡ó¡Ë¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Î°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡© Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤È¾Íè°Õ¸þ
°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤ÏÇ¯Âå¤´¤È¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¾Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤Î°Õ¸þ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¡Ö¾ï¶Ð¶ÐÌ³¡Ê½µ4Æü°Ê¾å¡Ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢30Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï78.6¡ó¡¢40Âå¤Ç¤Ï78.8¡ó¡¢50Âå¤Ç¤Ï74.2¡ó¤È¡¢¾ï¶Ð¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢60Âå¤Ç¤Ï¡Ö¾ï¶Ð¶ÐÌ³¡Ê½µ4Æü°Ê¾å¡Ë¡×¤Ï64.1¡ó¤Ç¡¢¡ÖÄê´üÈó¾ï¶Ð¶ÐÌ³¡Ê16.4¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö³«¶È¡Ê7.0¡ó¡Ë¡×¡¢Ã±È¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶ÐÌ³¤Î·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¶ÐÌ³Ãæ¿´¡Ê4.7¡ó¡Ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¡¢70Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¾ï¶Ð¶ÐÌ³¡Ê½µ4Æü°Ê¾å¡Ë¡×¤Ï24.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÄê´üÈó¾ï¶Ð¶ÐÌ³¡Ê46.3¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¶ÐÌ³Ãæ¿´¡Ê9.8¡ó¡Ë¡×[ÅíÂ¼1] [·ëº£2] ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¶ÐÌ³Àè¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ç²óÅú
Â³¤¤¤Æ¡¢60Âå°Ê¹ß¤â¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸þ¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï2³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢È¾¿ôÁ°¸å¤¬¡Öº£¸å¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¿ÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢50Âå¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤¬44.3¡ó¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¤¡¿ÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡Ê33.0¡ó¡Ë¡×¤ÈÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£60Âå¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¡Ê50.8¡ó¡Ë¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢º£¤ÎÆ¯¤Êý¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë70Âå°Ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â53.7%¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Ì¤Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï40Âå°Ê²¼¤ÇÌó2～3³ä¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¤Þ¤À¾Íè¤ÎÊý¸þÀ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü6³ä¤Î°å»Õ¤¬¡ÖÄÌ¶Ð¤È¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Î·Ú¤µ¡×¤ò½Å»ë¡£60Âå°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¥ê¥¢¥ë
°å»Õ¤Ïº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î°å»Õ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤äÄÌ¶Ð¤ÎÉéÃ´ÌÌ¡Ê60.8¡ó¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¶ÐÌ³ÆâÍÆ¤¬¿ÈÂÎÅª¤Ë³Ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê60.8¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÜÆ°¤äÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Í³¤Ê¶ÐÌ³Æü¡¦»þ´Ö¤ÎÄ´À°¡Ê56.0¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤â¾å°Ì¤Ë¡£60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¡¢²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¶ÐÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÆ¯¤Êý¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡¦ÀìÌçÀ¤Î³è¤«¤·Êý¡Ê43.5¡ó¡Ë¡×¤òµó¤²¤¿°å»Õ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢·ÐºÑÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¼ýÌÌ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤â55.5¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢°å»Õ¤Ï60Âå°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü60Âå°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤²Ô¤®¤¿¤¤¡© ÊÑ²½¤¹¤ëÇ¯¼ý¤Î¸½¼Â¤È´õË¾
°å»Õ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢50Âå¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢60Âå°Ê¹ß¤Ç¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢30Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ö1401Ëü～1600Ëü±ß¡Ê23.8¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤â1³ä°Ê¾åÂ¸ºß¡£40Âå¤Ç¤Ï¡Ö2401Ëü±ß°Ê¾å¡Ê24.7¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£50Âå¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¡¢28.9¡ó¤¬¡Ö2401Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢60Âå¤Ç¤Ï¡Ö1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê24.2¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡¢70Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬²áÈ¾¿ô¡Ê58.5¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÇ¯¼ý¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û
¤Ç¤Ï¡¢60Âå°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
60ºÐÌ¤Ëþ¤Î°å»Õ¤Ë¡Ö60Âå°Ê¹ß¤Ë´õË¾¤¹¤ëÇ¯¼ý¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤âºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö1000Ëü～1200Ëü±ß¡×¤Ç¡¢Ìó2～3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢40Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ö1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤òË¾¤à²óÅú¤â1³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨60ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ßÄ°¼è
¤Þ¤¿¡¢60Âå°Ê¹ß¤Î´õË¾Ç¯¼ý¤ò¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý°Ý»ý¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¸½ºß¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë°å»Õ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÌóÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°å»Õ¤¬¡ÈÇ¯¼ý°Ý»ý¡É¤òË¾¤àÇØ·Ê¤È¤Ï¡¡
60Âå°Ê¹ß¤â¸½ºß¤ÈÆ±Åù¤â¤·¤¯¤Ï¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¤ò´õË¾¤·¤¿°å»Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡Ê57.1¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¡¦¶µ°éÈñ¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¸º¤é¤»¤Ê¤¤»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ê45.7¡ó¡Ë¡×¡Ö¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ê42.9¡ó¡Ë¡×¤È¡¢À¸³è¿å½à¤Î°Ý»ý¤äÏ·¸åÉÔ°Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¯¤¯¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡Ê41.0¡ó¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°å»Õ¤ä¡¢¡Ö¹â¤¤ÀìÌçÀ¡¦ÀÕÇ¤¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤Ï°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¿¤á¡Ê30.5¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢Êó½·¤¬°ÕÍß°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ê14.3¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨60ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ßÄ°¼è
¡ü¡È¸º¼ý¤Ç¤âµöÍÆ¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡©
°ìÊý¤Ç¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¤è¤êÄã¤¤Ç¯¼ý¡×¤ò´õË¾¤·¤¿°å»Õ¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤âÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âµöÍÆ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¡×¤ò¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤«¤é¤ÎÁý¸º¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´°÷¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢70Âå¤ò½ü¤¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤â¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡×¡Ö¼ýÆþ¤è¤ê¤â¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢30Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡×¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤ËÇ¯¼ý¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¡É¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°å»Õ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ýÆþ¤è¤ê¤â¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤âÌó5～6³ä¤È¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤Ç¤Ï63.5¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹»Ö¸þ¤¬¡¢°å»Õ¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£70Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¾Ç¯Âå¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢61.0¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÆþ¤ÏÆó¤Î¼¡¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï60Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï2³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¸½ºß60Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤âµöÍÆ¤Ç¤¤ëÍýÍ³
¡ü°å»Õ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¡Ö60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×
60Âå°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤äÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÅ¸Ë¾¤ò»ý¤Ä°å»Õ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡Ê55.0¡ó¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿°å»Õ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤¨¡Ê22.9¡ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê22.1¡ó¡Ë¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Àè¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ê64.4¡ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Ä¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤äÌë¶Ð¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÂÎÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ê56.9¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¼ýÆþÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¡Ê50.9¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤â¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ä¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡Ê37.0¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¸å¿Ê¤È¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤Îº¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡Ê30.6¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¡¦²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä°åÎÅ¤Î¿Ê²½¤ËÅ¬±þ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¸ÍÏÇ¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¦ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡Ê19.9¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤äÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤â2³ä¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤°å»Õ¡¢Çº¤à°å»Õ
60Âå°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¡ÈÆ¯¤Â³¤±¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ä´õË¾¤ò¼«Í³µ½Ò·Á¼°¤Ç¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤¬¡¢·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÎÏÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¡¢À©ÅÙÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°å»Õ¤ÎÀ¼
¡¦¼«¿È¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë½¢¤±¤¿°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç°å»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¿¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ¹¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡£¡Ê30Âå¡¿Àº¿À²Ê¡Ë
¡¦°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ß¡£¡Ê40Âå¡¿½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡Ë
¡¦ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿¦¡£¡Ê40Âå¡¿¾®»ù³°²Ê¡Ë
¡¦À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê50Âå¡¿°ìÈÌÆâ²Ê¡Ë
¡¦ÀìÌçÅª¤Ê¼ê½Ñ¼êµ»¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÀ¸¼ê½Ñ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¿Ç¾¿À·Ð³°²Ê¡Ë
¡¦°åÎÅÊ¡»ã¶È³¦¤Ç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡£¡Ê60Âå¡¿°ìÈÌÆâ²Ê¡Ë
¡¦À¸³¶¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê60Âå¡¿µ¤´É¿©Æ»³°²Ê¡Ë
¡¦ÌµÍý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ã¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£¡Ê60Âå¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ÏÄêÇ¯¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤ÇÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡Ê60Âå¡¿½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡Ë
¢£¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÇ°¤òÊú¤¯°å»Õ¤ÎÀ¼
¡¦¾Íè»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«ÉÔ°Â¡£¡Ê40Âå¡¿¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡Ë
¡¦°å»Õ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤äÂÔ¶ø¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤áÆ¯¤Â³¤±¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¡£¡Ê40Âå¡¿ÆýÁ£³°²Ê¡Ë
¡¦ÂÎÎÏ¤ÎÌäÂê¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ê50Âå¡¿¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡Ë
¡¦°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êsubspeciality¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¡£¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê50Âå¡¿ÈçÇ¢´ï²Ê¡Ë
¡¦Ç¯Îð¤È´Ø·¸¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ëÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¼£ÎÅÃæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤À¤±¤ÇÊ¿µ¤¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ê50Âå¡¿°ìÈÌÆâ²Ê¡Ë
¡¦¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏµ¤ÎÏ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå¡¿°ìÈÌ³°²Ê¡Ë
¡¦¼Ò²ñ»²²Ã¤È¤·¤Æ¤Ï°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Å¬Åö¤Ê»þ´ü¤Ë¼¤á¤ë¤Ù¤¤È»×¤¦¡£¡Ê60Âå¡¿´ã²Ê¡Ë
¡¦¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê60Âå¡¿ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡Ë
¡¦·Ð±ÄÂ¦¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤°å»Õ¤ò¸ÛÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êÏÓ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ð±ÄÂ¦¤Ï°åÎÅ¤Î¼Á¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ê60Âå¡¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó²Ê¡Ë
¡¦¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤Å¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÌ¤Îý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê60Âå¡¿»ºÉØ¿Í²Ê¡Ë
¡¦¾ï¤Ë¡¢°åÎÅÃÎ¼±¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤È¤È¤â¤ËÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¡Ê60Âå¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¢£Í×Ë¾¤äÄó¸À
¡¦µÞÀ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦°åÎÅ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê30Âå¡¿¿ÕÂ¡Æâ²Ê¡Ë
¡¦Æ¯¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢½µ4.5¤ä5¤À¤È¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¹¤®¤ë¡£½µ1¤ä2¤À¤ÈÂ¾¤Î°å»Õ¤ØÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢½µ3¤ä3.5¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ¾¤Î°å»Õ¤ÈÊ¬Ã´¤·¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê40Âå¡¿¿ÕÂ¡Æâ²Ê¡Ë
¡¦°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë¾ì¤Ï¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê60Âå¡¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó²Ê¡Ë
¡¦¼ã¤¤°å»Õ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¡¢·Ð¸³¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê60Âå¡¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó²Ê¡Ë
¡ü°å»Õ¤¬¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¡É¤¿¤á¤Ë¡¢º£µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤¬60Âå°Ê¹ß¤â¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë·Á¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤È¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ°Â¤¬Ê»Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤¬Ä¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤äÇ¯Âå¤Ë±þ¤¸¤¿Ìò³ä¤ÎºÆÀß·×¡¢¤½¤·¤Æ·Ð¸³¤äÀìÌçÀ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤¬60Âå°Ê¹ß¤âÇ¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ù¤¨¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²òÀâ¡§¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡¡±Ä¶ÈÅý³çÉôÄ¹¡¡¹âÌî ½á
2011Ç¯¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢Æþ¼Ò¡£°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢¿Í»ö¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ò·Ð¸³¤·2021Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Åý³çÉôÄ¹¤È¤·¤Æ°å»ÕÎÎ°è¤Îµá¿¦¼ÔÂ¦¡¦ºÎÍÑ¼ÔÂ¦¤ÎÎ¾±Ä¶ÈÉô½ð¤ò´É³í¤·¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤äÅ¾¿¦¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥ê¥¯¥ëー¥È¥É¥¯¥¿ー¥º¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î°å»Õ
Í¸ú²óÅú¿ô¡§393¿Í
Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î23Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢
¢ãÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¢ä
¿ÞÉ½Æâ¤Î¡ó¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì¤Ç»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹Ê¬¤ä¹ç·×ÃÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã·×»»¤·¤¿¿ôÃÍ¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1979Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¡×¡ÖÌôºÞ»Õ¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ´Ø·¸»ÜÀß¤Ë¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤¬°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Å¤±¡¢½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°å»Õ¤ÎÊý¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ»Å»ö¡¦¿¦¾ì¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢Å¾¿¦¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£°åÎÅµ¡´ØÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ê°å»ÕºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
