【新ライン登場】Liquem｜多様性やライフキャリアを大切にし、ガールズマインドを持つ全ての女性達へ向けた新シリーズ「Edit Play（エディット プレイ）」の展開をスタート
アクセサリーを中心に企画・製造する株式会社VHF（本社：東京都台東区、代表取締役：若月 祐一、以下、当社）は、2025年9月19日(金)より、多様性やライフキャリアを大切に生きる、輝く女性へ向けた、新シリーズ「Edit Play（エディット プレイ）」の展開をスタートしますことをお知らせ致します。
▼Liquem公式LPサイト(https://liquem.jp/pages/edit-play)
新ラインの開発背景
当社が2019年、米国ロサンゼルス ロングビーチで開催された、ストリートファッションの祭典「LA ComplexCon 2019」※1へ出店した際、リキュエムのブランドアイコンである “チェリーシリーズ” を現地の方々から高く評価されました。現地の著名インフルエンサーや、コスメショップなどからも、実際に海外展開を志願する声を多くいただいたことで、当社ブランドへの自信に繋がりました。
新しい提案を形にしたことが漸進となり、「日本に持ち帰り、ファッションを色で遊ぶ楽しさを伝えていきたい」といった想いから今回の新ラインが誕生しました。
※1:ComplexCon（コンプレックスコン）とは、ファッション、音楽、アート、食、スポーツ、アクティビズムなど、様々なポップカルチャーの要素を融合した世界最大級の祭典で、当初はアメリカ・カリフォルニア州ロングビーチで始まったイベントです。
今回のコレクションテーマは「多様性」。バリエーション＝多様性と唱え、今までリキュエムを牽引してきたブランドアイコンである“チェリーシリーズ”を皮切りに、カラーバリエーションも増やし、よりリッチに極めたコレクションラインとなっています。全世界のガールズマインドを持っている全ての女性達へ向けて、女性のライフキャリアに寄り添っていけるように新しいチャレンジをしていきます。
「LA ComplexCon 2019」内、Liquemブースの模様
「Edit Play（エディット プレイ）」について
Edit Play（エディット プレイ）
今回の新ラインは通常ラインのチェリーシリーズと比べ、少しリッチな価格設定となっています。日本国内の職人が1つ1つ、4回もの切削工程を踏んで成形し、丁寧に塗装焼付塗装して仕上げることで、よりリッチな輝きを実現しました。
いわば洋服のようにコーディネートをするアクセサリー「Edit Play（エディットプレイ）」、今後はチェリーにとどまらず、カラーバリエーションで遊べるアクセサリーとして展開していきます。
Edit Play｜レッド × グリーン
Edit Play チェリーピアス
カラーは以下、７色展開となります。
レッド × グリーン
ブルー × ネイビー
バブルガムピンク × レッド
グリーン × モスグリーン
ブラウン × ラベンダー
ブルーパール × ブラック
ハニーイエロー × ブラウン
販売概要
＜発売日＞
2025年9月19日(金)より
※ECサイトは9/27（土）21:00より販売開始を致します。
＜販売場所＞
ラフォーレ原宿 2F「リキュエムラフォーレ原宿店」店頭
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－６
インバウンドへの取り組み
Liquemのグローバルカード
グローバルショップカード
リキュエムラフォーレ原宿店では、
海外の方へ“グローバルカード”と称し、
全世界でリキュエムを購入できる専用サイトをご紹介する、
ショップカードを配布させていただいています。
発売開始同日にはイベントも開催「AUTUMN CHERRY with Liquem」
ラフォーレ原宿とのコラボレーションイベントとして、当社が運営するアクセサリーブランドLiquemと、館内8ショップがコラボレーションしたアクセサリーの限定商品企画「AUTUMN CHERRY with Liquem」を、2025年9月19日(金)～2025年10月13日(月・祝)までの期間中、開催することをお知らせいたします。▶イベント詳細はこちら(https://liquem.jp/pages/autumn-cherry)
今回の新ライン「Edit Play（エディットプレイ）」も、同日に発売スタートとなります。
開催当日のみ、リキュエム店舗でレセプションパーティーも開催致します。ぜひリキュエムの世界観を体感しにいらしてください。
＜開催日時＞
開催日：2025年9月19日(金)
開催時間：17:00～20:00
＜開催場所＞
開催場所：ラフォーレ原宿 2F「リキュエムラフォーレ原宿店」店頭にて
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6
店舗：ラフォーレ原宿店
「Liquem（リキュエム）」
2017年6月よりスタートしたオリジナルアクセサリーブランド。宝石を溶かしたような架空のカクテルをイメージしたアクセサリーを主力に、樹脂やガラスを用いたオリジナルアクセサリーを販売。過去にアーティストの村上隆、タカノ綾、ゆうこす、Candy Stripper、Josie’s RUNWAY等とコラボレーション実績あり。
株式会社VHF｜会社概要
当社はアクセサリーブランドの企画・コンサルティングアーティストグッズ企画・製造オリジナルアクセサリーブランドを直営店舗・オンラインショップにて運営しています。創業以来、アクセサリー・服飾小物を中心に、様々なライフスタイルを彩る商品を開発してきました。Liquemに関わってくださる、すべてのお客様の「人生の演出」の一端を担えるよう努めてまいります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108555/table/23_1_2dd8d399a04ecf54fb6c56ea12bd2c0f.jpg?v=202509100726 ]