SLDO. 2025年秋冬コレクションを順次発売！
株式会社 KIREL（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：黒田 裕也）が運営する「SLDO.（エ
スルド）」は2025 AUTUMN WINTER COLLECTION を発表いたします。本コレクションは、2025年9月9日（火）12:00より順次予約販売を開始いたします。
■2025 AUTUMN WINTER COLLECTION
5年目となる秋冬コレクションは、シルエットにもさらなるこだわりを注ぎ、進化を遂げた「新しいSLDO.STANDARD」がテーマ。
ライトダブルニットシリーズは「3D SHADOW LOGO」で統一し、マットブラックロゴが控えめながらも上品で洗練された存在感を演出。新色「OLIVE GREEN」も加わり、コレクションに深みと上質感をもたらしています。
■2025 AUTUMN WINTER COLLECTION 商品詳細 ※全て税込み価格
ライト ダブルニットプルオーバー 3D SHADOW LOGO
人気のライトダブルニットプルオーバーが2025年限定モデルで登場。
胸元には「3D SHADOW LOGO」を配置。マットブラックのSLDO.ロゴが、控えめながらも上品で洗練された存在感を放ちます。
価格：24,200
カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY
ライト ダブルニットベスト 3D SHADOW LOGO
人気のライトダブルニットベストが新色を加えて再登場。
季節の変わり目に活躍する、軽やかでソフトな着心地のベスト。
縦のラインが強調され、着膨れしにくい設計でスタイルアップ効果も。
フロントには便利な2ポケットを備え、サッと羽織れて汎用性も抜群。これからの季節に一枚あると重宝するアイテムです。
価格：24,200
カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY
ライト ダブルニット リブパンツ/OLIVE GREEN
人気のライトダブルニットリブパンツが新色を加えて再登場。
リブパンツの快適さに、美しいテーパードラインを融合させたSLDO.独自のシルエット。
高級感ある質感と適度な厚み、ハリとコシを兼ね備えたダンボールニット素材を採用。
幅広いスタイリングにマッチし、上質な素材感とスマートなシルエットが際立つリブパンツです。
価格：28,600
カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY、GRAY、OLIVE GREEN
NEW STDダブルクロスストレッチプルオーバー
SLDO.を代表する「ダブルクロスストレッチプルオーバー」。
強度と運動性を兼ね備えたハイストレッチ素材を採用し、ノーストレスな着心地を実現。
天候や気温の変化が気になるシーンでも、一着持っておきたい万能アイテムです。
インナーの合わせ方次第で、季節の変わり目から冬本番まで幅広く活躍する一枚です。
価格：26,400
カラー：BLACK
NEW STDダブルクロスストレッチリブパンツ/BLACK×WHITE LOGO
SLDO.を代表する「ダブルクロスストレッチリブパンツ」に、「BLACK×WHITE LOGO」が登場。
裾に配したホワイトロゴは、同色ロゴをあしらったプルオーバーとのリンクで、どの角度から見てもスタイルを引き締めるアクセントに。
フィット感を高めるリブと、美しいテーパードラインを融合させた独自のシルエット。
ゴルフシーンはもちろん、日常でも使える“定番の一本”として長く愛用いただけるパンツです。
価格：30,800
カラー：BLACK
ライト ダブルニットフーディー SIDE 3D SHADOW LOGO
人気のライトダブルニットフーディーが新色を加えて再登場。
高級感のある滑らかな素材に立体ロゴを随所にあしらい、大人の遊び心を感じさせるデザインに仕上げました。
無駄を削ぎ落したシルエットは、スポーティーでスマートなスタイリッシュさを演出しています。
価格：26,400
カラー：WHITE、BLACK、DARK NAVY、GRAY、OLIVE GREEN
※WHITE、BLACK、DARK NAVYはFRONT 3D LOGOとなります
NEW STD裏起毛ストレッチハイネックロングスリーブTシャツ
人気の裏起毛ストレッチハイネックが再登場。
ネックと右袖、バックにには3Dロゴを配し、どこから見てもさりげないロゴが感じられる飽きのこないデザインに仕上げました。
プルオーバーやフーディーと合わせたゴルフスタイルもカッコよく決まります。
価格：18,700
カラー：WHITE、BLACK
裏起毛プライムフレックス サテンラインパンツ
人気の裏起毛プライムフレックス パンツに2025年モデルが登場。
上品でしなやかな艶感を持つ高級サテンをサイドに切り替えた、特別な仕様。
上質な着心地と機能性を兼ね備え、ラウンドはもちろん、ジャケットを合わせればビジネスやアフターシーンにも映える一本です。
スポーツウェアの枠を超えた華やぎと、大人の遊び心を感じさせる特別なアイテムに仕上がっています。
価格：33,000
カラー：BLACK、DARK NAVY
【EXTRA SERIES】裏起毛 サテン切替フーディー
2025AWコレクションの中でも一際目を惹く、裏起毛素材とサテン生地を用いた特別なアイテム。
柔らかく丁寧に編立られた裏起毛コットンに上品でしなやかな艶、高級感のあるサテン生地を合わせたスペシャルな逸品。
一線を画す上質さと洗練された高級感が漂うアイテム。
価格：31,900
カラー：BLACK
【EXTRA SERIES】裏起毛 サテン切替プルオーバー
2025AWコレクションの中でも一際目を惹く、裏起毛素材とサテン生地を用いた特別なアイテム。
袖には「3D SHADOW LOGO」を配置。マットブラックのSLDO.ロゴが、控えめながらも上品で洗練された存在感を放ちます。
品の良いマットな光沢感ある生地の表情が存分に楽しめるブラック。
一線を画す上質さと洗練された高級感が漂うアイテム。
価格：30,800
カラー：BLACK
【EXTRA SERIES】HIGH COTTON スウェット サテンラインパンツ
2025AWコレクションの中でもひときわ目を惹く、裏毛素材とサテン生地を組み合わせた特別なアイテム。
さらっとした風合いの裏毛コットンをベースに、上品でしなやかな艶を持つ高級サテンをサイドに切り替えることで、スポーティーでありながらもラグジュアリーな印象を演出しています。
一線を画す上質さと洗練された高級感が漂うアイテム。
価格：33,000
カラー：BLACK
SLDO.秋冬コレクション はこちら :
https://sldo-store.com/collections/2025aw-pre-order-special
■ご予約特典について
秋冬コレクション商品を含む55,000円（税込）以上ご購入のお客さまに先着でSLDO.オリジナルスクエアトートバッグをプレゼントいたします。
※なくなり次第終了となります
■ゴルフウエアに対するSLDO.のこだわり
着た方が辞められなくなる良さを追求。
SLDO.がターゲットとする30代後半～50代後半までのゴルファーにとって、重要なのは質と機能性。
「見た目だけじゃ選ばれない」を徹底的に追及。
質と機能性にプラスしたのはシルエットの良さ。
SLDO.は質と機能性にこだわった日本人の体型に合いシルエットを良く見せるゴルフウエアです。
■日本一レスポンスの早いECサイト運営
お問い合わせいただいたお客様への感謝を最大限に込め、また「欲しい」「気になっている」のタイミングを大切に、デジタルにとらわれず、対面で接客を受けていると思っていただけるサービスを心がけています。
■日本一顧客様に寄り添うゴルフウエアブランド
「買ってよかった」「また買いたい」と思っていただけるように、お客様ひとりひとりに寄り添った運営を心掛けています。
▶公式オンラインストア：https://sldo-store.com/
▶Instagram：https://www.instagram.com/sldo._webofficial_/
【お客様からのお問い合わせ先】
TEL：078-915-7660（平日9時～18時）
e-mail：contact@sldo-store.com