ブルゴーニュの至宝ドメーヌ デュジャック、ジェレミー・セイスが紡ぐサンタバーバラの新章。ついに日本初上陸！

株式会社都光(東京都台東区)は、日本正規輸入代理店として「プレスキ―ル」を2025年9月1日(月)から販売開始いたしました。

Presqu’ile Winery(プレスキール・ワイナリー)とは

アーカンソー州で4世代に渡り、農業を営んできたマーフィー家は、2007年にカリフォルニア州サンタ・マリア・ヴァレーに200エーカーの未開墾地を取得し、ワイン造りの夢を始動させました。彼らが目指したのは、ブルゴーニュのテロワール哲学をカリフォルニアで体現すること。太平洋からわずか16マイルという冷涼な気候、古来の砂丘が形成する独自の土壌、そして卓越した日照時間。これらの要素を緻密に分析し、ブドウのクローンと台木を厳選することで、理想的なブドウ畑を築き上げました。

サンタ・マリア・ヴァレーが育むテロワール

プレスキール・ワイナリーが拠点を置くサンタ・マリア・ヴァレーは、カリフォルニアで2番目に古いAVAとして知られています。山脈が東西に走る特異な地形は、冷たい海風を直接畑に送り込み、冷涼な気候と大きな昼夜の寒暖差を生み出します。この恵まれた環境は、酸を保ちながらゆっくりとブドウを熟成させ、ブルゴーニュのワインを彷彿とさせる繊細でエレガントなスタイルを可能にします。また、オー・ボン・クリマやビエン・ナシードなど、この地を代表する名門ワイナリーが畑を構えることからも、そのテロワールのポテンシャルの高さがうかがえます。

農業一家が紡ぐ、土地への敬意と誇り

農業に深く根ざしたマーフィー家にとって、ワイン造りは単なる事業ではありません。それは、土地への深い愛情と、永続的な価値を創造したいという彼らの信念そのものです。プレスキール・ワイナリーという名前は、「ほとんど島」を意味するフランス語に由来し、周囲から際立った彼らのテロワールを象徴しています。農業一家の誇りとブルゴーニュへの敬意が融合したそのワインは、サンタ・マリア・ヴァレーの真髄を鮮やかに映し出し、カリフォルニアにおけるエレガントなワインの新たな境地を切り開いています。

ディジョン・クローンが織りなすエレガンス

「プレスキール・ワイナリー」のワイン造りの根幹をなすのが、ディジョン・クローンです。1984年にフランス・ディジョンからアメリカに導入されたこれらのクローンは、華やかなアロマとエレガントな味わいを生み出すことで知られています。特に、ロマネ・コンティの畑にも植樹されているクローン777は、豊かな果実味と骨格のしっかりしたタンニンをもたらし、ワインに深みと複雑性を与えます。

ブルゴーニュの巨匠との共創

2015年からは、ドメーヌ・デュジャックの現醸造責任者であるジェレミー・セイス氏がコンサルタントとして参画。彼の豊富な専門知識と経験は、ブドウ畑の健全性向上や生物多様性の推進に貢献しています。アンナは、ブルゴーニュの哲学とカリフォルニアのテロワールを融合させながら、プレスキール・ワイナリーのワインに唯一無二のエレガンスをもたらしています。

【商品ラインナップ】

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 2023 希望小売価格5,000円＋税

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ シャルドネ 2023 希望小売価格4,700円＋税

・プレスキール・ヴィンヤード ガメイ 2024 希望小売価格6,500円＋税

・プレスキール・ヴィンヤード アリゴテ 2023 希望小売価格7,000円＋税

・プレスキール・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2023 希望小売価格11,000円＋税

・プレスキール・ヴィンヤード シャルドネ 2023 希望小売価格8,800円＋税

・サンフォード＆ベネディクト・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2021 希望小売価格13,500円＋税

・サンフォード＆ベネディクト・ヴィンヤード シャルドネ 2021 希望小売価格10,000円＋税

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp