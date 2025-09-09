quantumのインハウスデザインスタジオ「MEDUM」がデザインしたALESSIのデスクランプ「Tsumiki」の国内販売が決定

株式会社QUANTUM

株式会社quantum ( 本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：川下和彦、以下「quantum」、

読み方：クオンタム )のインハウスデザインスタジオ「MEDUM ( メデュウム ) 」がデザインした、イタリア発のホームプロダクトブランドALESSIより販売中のデスクランプ「Tsumiki ( ツミキ ) 」の、国内での販売開始がこの度決定いたしました。

今回、国内販売開始が決定した「Tsumiki」は、quantumが2023年のミラノサローネに出展した際に展示した5つの照明のプロダクト「5lights」の中のひとつを、ALESSI社とともに製品化したものです。これまでALESSIのオフィシャルサイトをはじめ、海外のみでの販売でしたが、この度アレッシ ジャパン公式ECサイト(https://alessi-jp.shop/view/search?search_keyword=tsumiki&search_name=&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=)での販売が決定し、現在先行予約販売を受け付け中です。今後、国内での販売店舗は拡大していく予定です。

日本語で、ブロック等を積み上げる玩具を指す「つみき」からインスピレーションを受けた充電式のデスクランプで、ベース、本体、シェードがそれぞれ分離することで、一つのデバイスでいくつもの照らし方を実現しました。リモートワークが社会に浸透するなど、住空間が寛ぎだけではないマルチタスクな場所に変化していることを受け、リラックスした空間作りから集中して作業に臨む際まで、様々な使い方に対応しています。

アレッシ ジャパン公式ECサイト Tsumikiの予約販売ページ

https://alessi-jp.shop/view/item/000000001541

ALESSIのTsumikiについてのページ

https://alessi.com/products/tsumiki-portable-lamp

ALESSIのMEDUMページ

https://alessi.com/collections/medum

●Tsumikiについて



日本語で、ブロック等を積み上げる玩具を指す「つみき」からインスピレーションを受けた充電式のデスクランプ。一般的なテーブルライトを構成するシェード、ステム、ベースという要素を再構築することで新しい照明のあり方をデザインしました。シェードはマグネットでステムに付いており、好みに合わせて上下にスライド、360度回転させることができます。また、ステムにバッテリーを内蔵しているため、ベースから取り外してポータブルライトとして持ち運ぶことも可能。リラックスした空間作りから集中して作業に臨む時間まで、想像にまかせて「つみき」を組み立てて遊ぶように、暮らしの中で自由に色々な使い方を見つけて欲しいという願いを込めました。

シェードは、高さ変更や上下左右360°の回転が可能。本体をスタンドから着脱し、引っ掛ける、吊るすなど様々な使い方に対応可能です。

・サイズ：高さ 33.7cm、直径 [円錐部分] 10.9cm [底部] 9cm、重さ 1165g

・充電式バッテリー、USB-Cケーブル、調光可能、LED ライト 3.5W 5V

・素材：アルミニウム製（充電式バッテリー内蔵のスチール製支柱、ポリプロピレン製ヘッド、テキスタイルカバー付きヘッドケーブルを採用)、金属、熱可塑性樹脂製

●MEDUMについて（ https://medum.jp/ ）

MEDUM（メデュウム）は、本質的な価値を形にし、プロダクトイノベーションを生み出すデザイン

スタジオです。人と人を取り巻くモノゴトの間に最適な関係性を作ることで、プロダクトをデザインし、

生活の質を高め、より良い社会を創造します。

スタートアップスタジオquantumの中で事業開発の上流から携わることで培った、本質的な

課題解決力を活かし、顧客の課題発見から、検証プロトタイピング、プロダクトデザイン、

ブランド構築までを一貫して行うチームで構成されています。ハードウェア、ソフトウェアを問わず

あらゆるプロダクト開発をデザインの力でドライブし、クライアントの事業成長をサポートします。

●quantumについて ( https://www.quantum.ne.jp )

quantumは、クリエイティビティを軸にしたインキュベーション力で、新規事業開発、ベンチャークリエーション、ハンズオン投資によるグロース支援を行うスタートアップスタジオです。2016年の創業以来、100社を超える企業、大学などとインキュベーションを実践しています。

これからもventure buildersとして、１. 新規事業のインキュベーション、２. ベンチャークリエーションとグロース支援、３.デザイン＆エンジニアリングの3つの事業セグメントを重ね合わせて「世界を変えるインパクトのある新規事業の創造」に挑戦していきます。