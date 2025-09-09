ショートドラマ「不倫の華 ～福岡・既婚者マッチングアプリ篇～」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて9月9日(火) 12時より配信開始

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブはショートドラマ作品「不倫の華 ～福岡・既婚者マッチングアプリ篇～」を、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年9月9日(火) 12時より配信開始することをお知らせいたします。

ストーリー

孤独な主婦・咲良は、家庭を支えながらも夫の冷淡さに心が枯れていた。

そんな中、既婚者限定のマッチングアプリ「KARIN」で若きフラワーデザイナー・楓馬と出会い、忘れていた“女”としてのときめきを取り戻す。しかし、その一方で夫の浮気、そして親友・百合の裏切りが、咲良の人生を大きく狂わせていく。

家族、愛、そして許されぬ感情の果てに咲く“あだばな”とは――。

不倫は本当に悪なのか？不倫の先に咲く花があるのではないか？福岡を舞台に繰り広げられる、切なくも鮮烈な愛の物語。

※この物語はフィクションです。

■主なキャスト

服部さやか、青山貴史、つるたななみ、吉田泰紀、戸沢いろは、Lily、吉村志保、ハマジ

■スタッフ

監督：太田裕一

製作著作：FANYStudio

制作スタジオ：MintoStudio、株式会社VSQ

■FANY :D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■会社概要

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。

映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。



事業開始日：2023年5月1日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番14号 北西ビル8階

代表取締役社長：小林智

公式サイトURL：https://fanystudio.com/