「不倫の華 ～福岡・既婚者マッチングアプリ篇～」、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて9月9日(火) より配信開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品「不倫の華 ～福岡・既婚者マッチングアプリ篇～」が、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年9月9日(火) より配信開始することをお知らせいたします。





配信作品について不倫の華 ～福岡・既婚者マッチングアプリ篇～

あらすじ：

孤独な主婦・咲良は、家庭を支えながらも夫の冷淡さに心が枯れていた。そんな中、既婚者限定のマッチングアプリ「KARIN」で若きフラワーデザイナー・楓馬と出会い、忘れていた“女”としてのときめきを取り戻す。しかし、その一方で夫の浮気、そして親友・百合の裏切りが、咲良の人生を大きく狂わせていく。家族、愛、そして許されぬ感情の果てに咲く“あだばな”とは――。不倫は本当に悪なのか？不倫の先に咲く花があるのではないか？福岡を舞台に繰り広げられる、切なくも鮮烈な愛の物語。

※この物語はフィクションです。

製作著作：FANY Studio

制作プロダクション：MintoStudio、株式会社VSQ

監督：太田裕一

主なキャスト：服部さやか、青山貴史、つるたななみ、吉田泰紀、戸沢いろは、Lily、吉村志保、ハマジ

FANY :D（ファニーディー）について

FANY :D（ファニーディー）は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でその後都度課金となる「人間の欲望を解放する」をコンセプトとする縦型ショートドラマアプリです。復讐や裏切り、BL等を中心に初年度は50本以上のオリジナル作品の配信を予定しています。

FANY :D 各種公式SNS

youtube：https://www.youtube.com /@FANY_Drama(https://www.youtube.com/@FANY_Drama)

Tiktok：https://www.tiktok.com(https://www.tiktok.com/explore) /@fany__d(https://www.tiktok.com/)

Instagram：https://www.instagram.com /fany.drama/(https://www.instagram.com/fany.drama/)

X：https://x.com/FANY_Drama

FANY :D 公式サイト：https://fany-d.c(https://fany-d.com/)

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

ショートドラマスタジオ特設ページ

https://mintoshortdrama.wraptas.site/

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/