有限会社苅宿興業とのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、10月より開幕する2025₋26シーズンよりサンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館西側看板および、サンロッカーズ渋谷各広報物にも「苅宿興業」のロゴを掲載いたします。



■有限会社苅宿興業 コメント

このたび、苅宿興業はサンロッカーズ渋谷とオフィシャルパートナー契約を締結できたことを大変光栄に思っております。

当社は、主に建設現場から発生する建設発生土のリサイクルを行っております。

オフィシャルパートナーシップを通じて、サンロッカーズ渋谷がさらに飛躍していけるよう応援してまいります。

どうぞよろしくお願いします。





■有限会社苅宿興業 会社概要会社名： 有限会社苅宿興業所在地： 埼玉県戸田市笹目南町31-4代表者： 代表取締役 苅宿 悠輝URL ： https://karishukukogyo.com/index.html(https://karishukukogyo.com/index.html)■掲出ロゴ

■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館西側看板

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ